Päätös lääkärihelikopteritukikohdasta Uttiin on kansanedustajalle työvoitto – ”Välillä olo oli voimaton ja turhautunutkin”

Sote-ministerityöryhmän päätös sijoittaa uusi lääkärihelikopteritutkikohta Kouvolan Uttiin saa kiitosta kansanedusta Paula Werningiltä (sd.). DEMOKRAATTI Demokraatti

Werning kuvaa tiedotteessa päätöstä työvoitoksi. Hän on tyytyväinen siitä, että ”politisoitunut, pitkään avoinna ollut edunvalvonnan kohde” saatiin perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd.) johdolla päätökseen.

Werningin mukaan aiemmin tehty päätös sijoittaa lääkärihelikopteritoiminta Uttiin perustui perusteellisiin selvityksiin ja palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen, eivätkä perustelut muuttuneet ajan myötä mihinkään.

– Tähän lääkärihelikopteriin liittyvä prosessi on ollut todella pitkä ja kuljettu polku on ollut ajoittain varsin kivikkoinen. Sinetöity päätös muistuttaa itseäni siitä, että edunvalvonta on kestävyyslaji, kouvolalainen kansanedustaja kertoo tiedotteessa.

– Luettuani aamulla kolmen vuoden ajalta asiaan liittyvät lukuisat, mitä ihmeellisimpiin vuorokaudenaikoihin käydyt viestienvaihdot ministereiden, kollegoiden, virkamiesten ja kuntalaisten välillä mieleeni palautui tunteiden laaja kirjo matkan varrelta. Välillä olo oli voimaton ja turhautunutkin, mutta nyt se on helpottunut ja tyytyväinen, sillä sitoutuneisuus johti oikeudenmukaiseen päätökseen, hän kertaa.

Uuden lääkärihelikopteritukikohdan sijoittumisesta Uttiin on tehty aikoinaan päätös eduskunnassa ja eduskunnan käsittelyyn asia ei enää uudelleen tule. Nyt onkin Werningin mukaan aika aloittaa konkreettisen työn tekeminen, jotta toiminta Utissa saadaan aloitettua ripeällä aikataululla.

– Haluan kiittää etenkin ministeri Lindéniä siitä, että hän vielä loppusuoralla kuunteli aidosti Kouvolan ja Kymsoten viestin ja vahvat perustelut. Kiitän myös kaikkia muita mukana olleita ja työtä tämän eteen tehneitä tahoja. Päätökset tehdään kuitenkin hallituksessa ja uskallan sanoa ääneen, että hallituspuolueen ensimmäisen kauden kansanedustajana tämä työvoitto on vaatinut itseltäni ääretöntä sinnikkyyttä, periksiantamattomuutta ja myös rohkeutta, jotta usko on säilynyt myös vastatuulessa, toteaa Werning helpottuneena.