”Päätös on kohtuuton” – SDP:n Kvarnström kiirehtii vammaispalvelulakia voimaan

– Hallitus aikoo ensi töikseen viivästyttää pitkään odotetun vammaispalvelulain voimaantuloa. Päätös on kohtuuton ja kertoo karua kieltä hallituksen arvojärjestyksestä, kansanedustaja Johan Kvarnström (sd.) kritisoi tiedotteessa.

Uusi, pitkään odotettu ja valmisteltu vammaispalvelulaki liitelakeineen hyväksyttiin eduskunnassa yksimielisesti 1. maaliskuuta tänä vuonna.

Petteri Orpon (kok.) hallitus esittää nyt, että nämä lait tulisivat voimaan vuoden 2025 alussa, kun aiemmin niiden oli määrä astua voimaan 1. lokakuuta tänä vuonna.

Kvarnström kuvailee valmiin lainsäädännön siirtoa kohtuuttomaksi sekä vammaispalveluita tarvitseville ihmisille että koko terveydenhuoltosektorille.

– Tätä uudistusta on odotettu kohtuuttoman pitkään, ja ihmisten pettymys hallituksen lyhytnäköiseen päätökseen on täysin ymmärrettävä. Eduskuntakäsittelyn aikana viime keväänä kävi hyvin selväksi, että lainsäädäntö on välttämätön vammaisten oikeuksien varmistamiseksi. Näille oikeuksille ei voi laittaa hintalappua.