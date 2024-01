“Päättäväiset toimet loistavat poissaolollaan” – SDP vaatii hallitukselta ratkaisuja mielenterveyskriisiin

– Jos hallitus haluaa kohentaa taloutta ja työllisyyttä, sen on löydettävä ratkaisuja mielenterveyskriisiin, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen painottaa.

Mielenterveysongelmista on tullut suurin syy suomalaisten pitkille sairauspoissaoloille. Viime vuonna yli 100 000 suomalaista sai Kelan sairauspäivärahaa mielenterveyden ongelmien vuoksi.

– Kyse on paitsi ihmisten pahoinvoinnista, myös merkittävästä yhteiskunnallisesta ongelmasta. Etenkin nuorten mielenterveyden ongelmat maksavat yhteiskunnalle noin 11 miljardia euroa vuodessa, ja sairauspoissaolot aiheuttavat kustannuksia myös työnantajille, Mäkynen huomauttaa tiedotteessa.

Mielenterveysongelmien vähentäminen kohentaisi merkittävästi julkista taloutta ja toisi säästöjä työnantajille, hän korostaa.

– Silti hallituksen ja elinkeinoelämän yhteistyössä kirjoittamassa hallitusohjelmassa päättäväiset toimet mielenterveyskriisin ratkaisemiseksi loistavat poissaolollaan.

HALLITUKSEN pitäisikin hänen mielestään asettaa nuorten mielenterveyskriisin ratkaiseminen etusijalle kaikessa päätöksenteossaan. Tämä tarkoittaa paitsi ennakkoluulotonta ratkaisujen hakemista, myös jo tehtyjen päätösten arviointia mielenterveyden näkökulmasta.

– Mielenterveyskriisiä ei voi ratkoa niin, että toisella kädellä valmistellaan terapiatakuu ja toisella kädellä viedään läpi esityksiä, jotka lisäävät mielenterveyden ongelmia ja terapian tarvetta.

Mäkysen mielestä on selvää, että ahdistuneisuus ja muut mielenterveyden ongelmat kasvavat tulevaisuudessa, kun pienituloisten toimeentulovaikeudet lisääntyvät, potkut saa helpommin ja yhä useammalle on tarjolla vain määräaikaisia työsuhteita ilman mahdollisuutta kunnolliseen lomaan.

– Tämä on hallitukselta lyhytnäköistä politiikkaa, joka tulee pidemmällä tähtäimellä kalliiksi yhteiskunnalle, ja josta kalleimman hinnan maksavat nuoret. Terapiatakuu on laiha lohtu, varsinkin, kun hallitus tekee valtavia leikkauksia sosiaali- ja terveyspalveluihin.

SUOMEN työllisyyden ja talouden näkökulmasta on Mäkysen mielestä välttämätöntä, että hallitus siirtää huomionsa “työnantajajärjestöjen toivelistan täyttämisestä mielenterveyskriisin ratkaisuun”. Lääkkeeksi tarvitaan paitsi riittävää tukea mielenterveysongelmien kanssa kamppaileville nuorille, myös puuttumista niihin syihin, jotka lisäävät pahoinvointia yhteiskunnassa, hän listaa.

SDP:n presidenttiehdokas Jutta Urpilainen on esittänyt ylivaalikautista, laaja-alaista parlamentaarista työryhmää, jonka tehtävänä olisi löytää ratkaisuja nuorten mielenterveyskriisiin.

– Tämä on mielestäni erinomainen ajatus. Marinin hallituksen aikana perustettu parlamentaarinen TKI-työryhmä on hyvä esimerkki siitä, kuinka ratkaisuja on mahdollista löytää, kun kaikki puolueet ovat sitoutuneet ongelman ratkaisemiseen.

Mäkynen toivoo hallituksen tarttuvan ehdotukseen mahdollisimman pian.

– Mielenterveyskriisi on yksi aikamme keskeisistä tulevaisuuskysymyksistä, jonka ratkaiseminen ei ole hallitus-oppositio-kysymys, vaan välttämätöntä pärjäämisemme kannalta. SDP on valmis ryhtymään työhön heti, kun kutsu käy.