Paavin Baltian vierailu päättyy tänään Viroon

Paavi Franciscus saapuu tänään päivän vierailulle Viroon. Paavin ohjelmassa on muun muassa ekumeeninen tapaaminen nuorten kanssa sekä messu Tallinnan keskustassa Vapaudenaukiolla. Tallinnaan matkustaa myös Suomesta satoja katolilaisia kuulemaan paavia.

Viro on Liettuan ja Latvian jälkeen viimeinen kohden paavin viikonvaihteessa alkaneella matkalla Baltian maihin. Matka juhlistaa kolmen maan satavuotisjuhlia. Latviassa eilinen maanantai oli julistettu paavin vierailun kunniaksi ylimääräiseksi vapaapäiväksi.

Erona toisiin Baltian maihin Viron katolilaisten joukko on hyvin pieni, selvästi alle puoli prosenttia maan väestöstä. Viro on myös Liettuaan ja Latviaan verrattuna hyvin maallistunut: yli puolet maan asukkaista ei tunnusta mitään uskontoa.

Franciscuksen johtamaa messua seuraamaan on rekisteröitynyt etukäteen yli 10 000 ihmistä.

Paavi Franciscus on nostanut Baltian kiertomatkallaan esille muun muassa toisen maailmansodan aikaiset juutalaisvainot sekä Baltian neuvostomiehitykseen kärsimykset. Hän on kehottanut ihmisiä pitämään huolta heikommassa asemassa olevista.

Roomalaiskatolista kirkkoa vahingoittaneet paljastukset pappien syyllistymisestä seksuaaliseen hyväksikäyttöön eivät ole toistaiseksi nousseet Baltian matkalla näkyvästi esiin. Tänään teemasta puhutaan ainakin Saksassa, missä julkistetaan piispainkokouksen selvitys hyväksikäytöstä Saksan katolisessa kirkossa vuosina 1946–2014.

Edellisen kerran paavi vieraili Baltiassa vuonna 1993. Tuolloin maailman katolilaisten johdossa oli puolalaissyntyinen Johannes Paavali II.

STT–NIILO SIMOJOKI