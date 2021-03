Paavo Arhinmäki: Emme halua Suomeen poliisia, joka tenttaa katujen kulmilla ulkona liikkuvilta heidän liikkumisensa syytä

Hallitus neuvottelee parhaillaan Säätytalolla muun muassa liikkumisrajoituksista. Vasemmistoliiton kansanedustaja, ex-ministeri Paavo Arhinmäki suhtautuu penseästi aikeisiin. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Puheet ulkosalla tapahtuvien tapaamisten rajoittamisesta perhepiirissä tai oman talouden kesken tapahtuviin eivät huomioi yksineläviä tai perheiden moninaisuutta. Esimerkiksi nuorille ja opiskelijoille kuluva vuosi on ollut todella raskas, ja yksinäisyys on monelle ongelma. Pääkaupunkiseudulla, johon liikkumisrajoituksia ensi sijassa halutaan säätää, on myös merkittävä joukko niitä kanssaihmisiä, joilla ei ole omaa kotia.”

Arhinmäen mukaan mahdolliset liikkumisrajoitukset edellyttävät siis väistämättä rinnalleen useita poikkeuksia.

”Vielä haastavampaa olisi tällaisten rajoitusten valvonta. Sellaista mallia, jossa virkavalta olisi katujen kulmilla tenttaamassa ulkona liikkuvilta liikkumisen syytä tai näiden yksityiselämään liittyviä tietoja, ei Suomeen haluta. Yhtä lailla poliisin ei pidä lähteä tenttaamaan ulkona liikkuvilta läheisiltä, ovatko nämä samaa perhettä. Tilanne ei olisi helppo valvoville viranomaisillekaan.”

ARHINMÄKI SANOO blogikirjoituksessaan, että sellaiset rajoitukset, jotka eivät todellisuudessa voi olla tehokkaita ja vaikuttavia niillä tavoiteltavan tavoitteen edistämiseksi, eivät riitä täyttämään perus- ja ihmisoikeuksien rajoituksilta edellytettävää välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta.

”Koska liikkumisrajoitukset vaatisivat virkavallalta joustoa ja harkintaa, olisi riskinä myös, että valvonta ei olisi yhdenmukaista ja yhdenvertaista, vaan saattaisi herkästi keskittyä vaikkapa tietyille alueille, tietyn ikäisiin tai tietyn näköisiin ihmisiin. Rajoitukset eivät saa johtaa syrjintään ja profilointiin.”

Arhinmäki muistuttaa, että rajoituksille on aina vaihtoehtoja.

”Liiketilojen ja esimerkiksi kauppakeskusten sulkeminen olisi todella raskas toimi, mutta juridisesti täysin mahdollinen.”