Paavo Lipponen suorana Apu-lehdelle: ”Kauhulla ajattelen päivää, jolloin hän lähtee!”

Entinen pääministeri Paavo Lipponen (sd.) kommentoi Apu-lehdelle valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) merkitystä Marinin (sd.) hallitukselle. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hänen aikansa poliitikoista on näkyvällä paikalla enää harva. Matti Vanhanen on heistä yksi.

– Matti Vanhanen on hallituksen parhaita demareita! Koska hän on järkipoliitikko, hänellä on linja Eurooppa-politiikassa ja linja talouspolitiikassa. Kauhulla ajattelen päivää, jolloin hän lähtee! Lipponen arvioi Apu-lehdelle.