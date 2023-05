”Paha huti” – Demaripiirin puheenjohtaja odottaa Petteri Orpolta anteeksipyyntöä

SDP:n piirijohtaja Dimitri Qvintus katsoo, että hallituksen muodostaja Petteri Orpon (kok.) olisi syytä pyytää anteeksi sote-asioista antamiaan kommentteja. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Petteri Orpolla keulii nyt ikävästi ja virheellisesti, SDP:n ruotsinkielisen piirin puheenjohtaja Dimitri Qvintus summaa Facebook-päivityksessään.

Qvintus arvioi Orpon tarkoituksen varmasti olleen haukkua SDP:tä ja SDP-johtoista hallitusta, mutta Qvintuksen mukaan Orpo tulee haukkuneeksi myös sote-ammattilaisia.

– Sosiaali- ja terveyspalveluissa on parannettavaa. On ongelmia. Mutta kyllä minä välttäisin tällaista kielenkäyttöä. Laiminlyönti on todella kova sana. Niin kova, että se lõytyy rikoslaistakin, Qvintus huomauttaa.

– Lausunnosta tekee vielā surullisemman se, ettā koronakrisi on hoidettu. Sote-uudistus tehty. Tekemättä ei ole jätetty. Paha huti Orpolta. Jos olisi fiksu, pyytäisi anteeksi täysin turhaa lausuntoaan.

ORPO kommentoi aamulla Säätytalolla hallitusneuvottelupäivän aluksi taloustilannetta sekä soten rahoitusta.

– Sanon tämän nyt vähän tiukemmin. Minusta nämä sote-asiat on laiminlyöty. Miljardi puuttuu rahaa, hoitajapulaan ei ole oikeasti puututtu, jonotilanne on päästetty erittäin vaikeaksi. Vanhuspalveluissa on suuria ongelmia. Tämä on todellakin iso kysymys, jota ihmiset joutuvat täällä ratkomaan, Orpo sanoi.