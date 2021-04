Paikallinen sopiminen päätöksenteon keskiössä!

Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden ilmoitukset siirtyä yksipuolisesti irti keskitetystä työmarkkinoiden sopimismenettelystä, on saanut varsin uudenlaisen ajattelun koko työmarkkinakentän tulevaisuudesta. Kysymyksessä on tulevaisuuden kannalta laajempi kokonaisuus.

Mielestäni ei ole helppo yhtälö, jos hallitus jyrää työntekijät ja ay-liikkeen. Voidaan todella kysyä, onko Suomi enää, ei pelkästään Pohjoismaa, vaan onko Suomi enää sopimusyhteiskunta.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kyseenalaisti Debatissa lauantain keskisuomalaisessa 10.4.2021 paikallista sopimista. Paikallinen sopiminen tuntuu olevan työnantajapuolelle, kuin taikasana tämän päivän keskusteluissa. Asiasta puhutaan paljon, mutta harvoin keskusteluissa pystytään määrittelemään, saatikka tiedetään, mitä paikallisella sopimisella oikeastaan tarkoitetaan ja edes tavoitellaan. Paikallisesta sopimisesta keskusteltaessa tuntuu unohtuvan, että paikallista sopimista tehdään työpaikoilla jo tänäkin päivänä yhä enemmän. On selvää, että sopimisen tarpeet ja laatu vaihtelevat sopimusalasta riippuen varsin paljon. On selvää myöskin se, että kaikkia sopimisen mahdollisuuksia ei tänä päivänä käytetä hyväksi. Selvää on myöskin, että kaikissa tapauksissa sopimuksiin ei päästä yrityksistä huolimatta.