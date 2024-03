Painajainen Gazassa – “Lääkärit ovat kertoneet, etteivät he enää näe normaalin kokoisia lapsia”

Gazan humanitaarinen katastrofi on erityinen painajainen äideille ja vauvoille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

YK:n väestörahastoa UNFPA:ta palestiinalaisalueilla edustava Dominic Allen kertoi perjantaina etälehdistötilaisuudessa Jerusalemista, että lääkärit ovat kertoneet pienikokoisista ja sairaista vastasyntyneistä, kuolleena syntyvistä vauvoista sekä ilman riittävää puudutusta tehtävistä keisarinleikkauksista.

Allenin mukaan synnytyksiä on Gazassa noin 180 päivässä. Erityisesti on kasvanut kuolleena syntyvien lasten ja vastasyntyneinä kuolleiden määrä.

- Lääkärit ovat kertoneet, etteivät he enää näe normaalin kokoisia lapsia, Allen sanoi vierailtuaan äitiyspalveluita tarjoavissa sairaaloissa Gazan pohjoisosassa.

Vaikeiden synnytysten määrä on karkeasti arvioituna kaksinkertaistunut Israelin hyökkäystä edeltävään aikaan verrattuna. Äidit ovat stressaantuneita, peloissaan, aliravittuja ja uupuneita, hoitohenkilökunnalta usein puuttuu tarvikkeita ja sekä äidit että vauvat ovat aliravittuja ja kärsivät nestehukasta.

- Näiden äitien pitäisi kietoa käsivartensa lasten ympärille. Näitä lapsia ei pitäisi kietoa ruumispusseihin.

ISRAEL on kertonut tavoitteenaan olevan äärijärjestö Hamasin tuhoaminen. Israel on sanonut, että YK:n pitäisi lähettää sodan runtelemalle alueelle enemmän apua ja kiistänyt YK:n ja avustusjärjestöjen kertomukset siitä, että Israelin toiminta estää ruoan ja muiden välttämättömyystarvikkeiden kuljetuksia.

Allen sanoi Israelin viranomaisten estäneen joidenkin UNFPA:n tarvikekuljetusten viemisen ja vieneen pois esimerkiksi aurinkopaneeleita ja taskulamppuja.

- Tämä on painajainen, joka on paljon enemmän kuin humanitaarinen kriisi. Tämä on ihmisyyden kriisi, enemmän kuin katastrofi.

Allen kertoi sydämensä särkyneen, kun hän ajoi läpi Gazan. Kaikki hänen kohtaamaansa ihmiset olivat riutuneita, nälkäisiä ja uupuneita.

Gazaa hallitsevan Hamasin alaisen terveysministeriön mukaan Israelin iskut Gazaan ovat surmanneet yli 31 000 ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia.