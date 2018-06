”Paiskomalla kiviä nuotti paremmaksi” – Latvala yrittää kivikautista tekniikkaa Sardiniassa

Kartturi, kakkoskuljettaja Miikka Anttila on ensimmäinen 200 MM-startin ylittänyt kilpailija. Toyota huomioi uuden ennätyksen koristamalla auton takapeilin Sardinian juhlatarralla.

Sardinian MM-ralli ajetaan torstaista lähtien 15. kerran. Saari on yksi Italian neljästä itsehallintoalueesta. Algheron, rallin pääkaupungin, virallinen kieli on katalaani. Rallin ydin ja olemus on alueella ymmärretty yhtä kiihkeästi ja voimakkaasti kuin Kataloniassa, Espanjan koilliskulmassa.

Arvaamattoman tärkeäksi näytön paikaksi kauden 7/13 osakilpailu muodostuu pohjoisirlantilaisen Kris Meeken Citroenilta saamien yllätyspotkujen takia:

– Olihan se shokki – Luulin sitä ensin valeuutiseksi – En kyllä odottanut tuota – vaikka kallistahan se tiimille on, kun tuhoaa monta koria – Iso uutinen, puskista tuli, kanssakilpailijat kommentoivat Meeken kohtaloa.

Tapahtunut muutti ilmapiirin MM-rallissa. Kova linja otti selvästi otteen epäselvissä sopimussuhteissa olevissa kuljettajissa. Ainoat kaksi kuljettajaa, joilla on sopimukset kaudesta 2019, ovat Viron Ott Tänak Toyotalla ja Norjan Andreas Mikkelsen Hyundailla.

Kaikki muut tietävät, että ensi kauden kuljettajasopimuksista neuvotellaan, ja katseet seuraavat nyt kaikkia edesottamuksia erityisellä suurennuslasilla.

”Potkut annetaan kuskille, joka on minua paremmin MM-sarjassa.”

Jari-Matti Latvalan kartturin, Miikka Anttilan, ennätyksellisen 200. MM-startin juhlallisuudet jäivät taka-alalle, kun mielenkiinto keskittyi Meekestä Latvalan huonoon pistekuntoon.

– Potkut annetaan kuskille, joka on minua paremmin MM-sarjassa, Latvala ihmetteli.

– Nuottia on tarkennettava, kiviin ei voi enää osua. Olen pysähtynyt nuotituksessa, paiskonut kiviä ja ajanut ruohikkoon tehdäkseni tarkemman nuotin, Latvala selvitti tyylin muuttamistaan 188 MM-startin kokemuksella.

Juhlakalu Anttila kuitenkin esitti tavoilleen uskollisena kohteliaasti toiveen, että tulevana Sardinian viikonloppuna tuloksen laatu kuitenkin korvaisi määrän.

Totisen paikan eteen Latvala–Anttila-autokunnan on ajanut tallipäällikkö Tommi Mäkisen lupaus Toyotan pääjohtajalle merkkimestaruudesta. Jos tulosta ei synny, vaihdetaan miehiä, kerrotaan Mäkisen sanoneen.

Mäkinen ei eilen ollut tiiminsä lehdistötilaisuudessa. Muut tallipäälliköt olivat tavoitettavissa. Mäkisen uhkaus voi kääntyä häntä itseään vastaan. Mistä löytyy Latvalan tilalle parempi ja nopeampi kuljettaja? Eivät Latvalan näytetyt ajotaidot mihinkään ole kadonneet.

Lopputulemaan voi tietenkin vaikuttaa seikkoja, joita ei ole kerrottu. Latvala oli selvästi tilanteeseen valmistautunut.

– Jos ei näissä töissä pärjää, on tietenkin katsottava muita töitä, Latvala lausui kylmäävän rauhallisesti.

– Minä en näitä mieti, minun puolestani asioita hoitaa Timo Jouhki, kyllä hän sitten ilmoittaa.

Citroenin Pierre Budar vahvisti, että kirjat Meeken osalta on nyt suljettu, ja tiimi on sitoutunut MM-sarjaan ainakin kausille 2019 ja 2020.

– Tietenkin kaikki haluavat viisinkertaisen mestarin, Sebastien Ogierin, talliinsa. Me etenkin: hän on aloittanut meillä uransa ja hän on ranskalainen, Budar selvitti avoimesti.

Yhtä tulevaisuuteen luottavainen ei ollut M-Sportin Fordin päällikkö Malcolm Wilson, jolla on vielä käsissään mestari Ogier.

– En voi tällä hetkellä vahvistaa, että tallimme autolla ajettaisiin WRC-mestaruudesta ensi kaudella. Enkä voi vahvistaa kuljettajiamme. Meillä on optiot ensi kaudesta walesilaisen Elfyn Evansin ja suomalaisen Teemu Sunisen kanssa. Jari-Matti Latvalaa en ole ottamassa, jos hän vapautuisi Toyotan sopimuksesta, Wilson summasi tilannetta.

Urheilullisesti WRC voi hänen mielestään paremmin kuin pitkään aikaan.

– Kauden kuudessa ensimmäisessä kilpailussa on voitettu kolmella eri merkillä.

Myöhään torstai-iltana käynnistyvässä kilpailussa kärkikuljettajilla on paljon pelissä. MM-pisteiden mukaisessa järjestyksessä ajettaessa vielä perjantainakin on lähtöpaikalla ja säällä suuri merkitys.

Poikkeuksellisesti Sardinian sää on ollut epävakaista ja sateista, eikä sateen mahdollisuutta totutusta kuivasta ja pölyävän kovasta rallireitistä voida sulkea pois.

– Uudet erikoiskokeet ovat teknisiä ja sisältävät todella hitaita osia. Ne ovat vielä vähän rouheampia kuin ennen, mutta kärjessä starttaaminen ei ole yhtä iso ongelma kuin Portugalissa, hallitseva mestari Ogier kertoi.

– Sade auttaisi kärkikuljettajia paljon. Toisena starttaaminen antaa pienen mahdollisuuden säilyttää kontaktin rallin johtajaan perjantain jälkeen, hän ennakoi.

MM-sarjan paras suomalainen, pieksämäkeläinen Esapekka Lappi toivoo Sardiniasta kokonaan ehjää viikonloppua.

– Ei ole ollut oikeasti vielä yhtäkään. Ei edes viime vuoden Jyväskylä, vaikka ensimmäinen voitto tulikin. Siellä oli vielä sunnuntaina rengasrikko, Lappi muisteli.

– Alkukauden tavoite on ollut ajaa viiden sakkiin. Siinä onnistuttiin ihan hyvin. Pikkuvirheitä on sattunut itselle tai Jannelle (kartturi Ferm). Aina jotain pientä itsestä johtuvaa.

Lappi analysoi rallin nykytilaa kuin yhdestä suusta mestari Ogierin kanssa:

– Taso MM-sarjassa on julmetun raaka. Erot syntyvät pienistä jutuista.

Lappi toivoo Sardiniaan sadetta. Viidentenä starttaavana hän hyötyisi märästä kelistä perjantaina.

– Parempi olisi, kun sataisi, ei pölise.

”Me olemme tällainen suomalais-virolainen tiimi.”

Merkkipisteissä 20 pisteen päässä Hyundaista olevan Puuppolan Toyotan ykköskuljettaja Tänak pähkäilee ennakkoasetelmaa kylmän viileästi.

– Me olemme tällainen suomalais-virolainen tiimi, joka taistelee yhdessä. Meille on selvää, että jokaisen on voitettava henkilökohtaisessa kisassa Hyundain kuljettaja. Niin voimme vain auttaa tiimiä samalla myös merkkimestaruuden tavoittelussa, hän kiteytti Sardinian taktiikan.

Torstain ja perjantain ”aura-autona” toimii MM-sarjaa 19 pisteellä johtava Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuville. Näitä 126 erikoiskoekilometriä pidetään jo rallin ratkaisuna, etenkin jos on kuivaa, koska kärkiautojen jälkeen starttaavat saavat edun irtosorasta ja pölystä puhdistuneen, pitävän ajolinjan.

Maaliin kilpailun voittaja saapuu sunnuntaina Suomen aikaan kello 14.25 – 20 erikoiskokeen ja lähes 315 ek-kilometrin jälkeen.