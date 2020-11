Päiväkohtaisia ennätyslukemia taas rikki Venäjällä – liki 19 800 uutta koronatartuntaa ja 389 kuolemaa

Venäjällä on raportoitu tänään lähes 19 800 uutta koronatartuntaa, mikä on maan päiväkohtainen tartuntaennätys. Myös uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia raportoitiin ennätykselliset 389. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Monen Euroopan maan tapaan koronavirustartuntojen kova kasvu on viime aikoina kuormittanut Venäjän sairaaloita.

Presidentti Vladimir Putin sanoi viime viikolla, ettei laajoja rajoituksia tai maanlaajuista koronasulkua ole suunnitelmissa. Putin kannattaa sen sijaan paikallisia toimia viruksesta pahiten kärsiville kaupungeille ja alueille.

Venäjän kuluttajansuoja- ja hyvinvointivirasto on määrännyt kasvomaskit pakollisiksi ruuhkaisissa paikoissa kuten julkisessa liikenteessä ja hisseissä. Se on myös suositellut yleisötapahtumien kieltämistä ja ravintoloiden ja baarien sulkemista, mutta vain harva alue on noudattanut suositusta.