Päivi Niemi-Laine perustelee nyt JHL:n shokkipäätöstä: SAK on käyttänyt hänen valtaansa väärällä tavalla

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL tiedotti eilen aloittavansa selvityksen mahdollisesta SAK:sta irtautumisesta. Tätä oli edeltänyt SAK:n hallituksen kokous, jossa päätettiin osallistumisesta neuvotteluihin työmarkkinamallista yhdessä työnantajien edustajien kanssa. Johannes Ijäs Demokraatti

Kutsu keskusteluihin on käynyt työnantajaliitoilta. SAK nimesi osallistujaksi puheenjohtajat Teollisuusliitosta, AKT:stä, Rakennusliitosta, PAMista ja SAK:sta. JHL:n edustaja jäi rannalle.

- Työnantajat pyysivät SAK:ta nimeämään yhden edustajan enintään viidestä eri SAK:n jäsenjärjestöstä, jotka edustavat yksityisen tai julkisen sektorin ammattiliittoja. Keskusjärjestöjä ei siis kutsuttu tilaisuuteen, koska ne eivät neuvottele työehtosopimuksia, JHL:n tiedotteessa todetaan.

Demokraatti tavoitti tänään aamulla JHL:n puheenjohtajan Päivi Niemi-Laineen kommentoimaan tilannetta.

Hän toteaa, ettei JHL taipunut SAK:n hallituksessa keskusjärjestön tahtoon. Hän sanoo, että JHL ei ole menossa vientivetoiseen malliin eikä suostu siihen, että SAK koordinoi ja johtaa työmarkkinaneuvotteluja. Ne eivät hänen mielestään SAK:lle kuulu.

– Se on liittojen asia, kun liitot neuvottelevat työehtosopimukset.

NIEMI-LAINE katsoo, että Elinkeinoelämän keskusliiton 2015 päätöksen jälkeen keskusjärjestöillä ei ole ollut mitään oikeutta työehtosopimuspöytiin. EK päätti tuolloin, ettei se tee enää keskitettyjä tulopoliittisia ratkaisuja.

– Meillä on oma työmarkkinamalli, jossa on omat reunaehtomme. Sovittelulautakunnan malli on JHL:n malli, joka on ulotettu kaikille sektoreille. Siinä on vientivetoisen mallin ongelma ratkaistu sillä tavalla, että liukumat, joita vienti ja teollisuus saavat, maksettaisiin kerran sopimuskaudessa kaikille muillekin.

– Kevään aikana, kun neuvottelimme perälautaa eli liukumia teollisuudesta ja viennistä kunta-alan pöydässä, se on kaihertanut todella pahasti Teknologiateollisuutta ja Teollisuusliittoa. Että me tällaiset korotukset sitten vielä saatiin.

Niemi-Laine viittaa toissa kesänä sovittelulautakunnan esityksen pohjalta tehtyyn kunta-alan palkkaratkaisuun, jossa ala onnistui neuvottelemaan yleistä linjaa paremman palkankorotukset.

– Sovittelulautakunnassa tehtiin uraauurtava, matalapalkkaisille palkkatasa-arvoa luova solidaarinen malli. Tämä nyt ei käy sitten SAK:n pöytään, vaan sille pitää tuoda sellainen vientimalli, jolla ei ole mitään takeita matalapalkkaeristä. Lisäksi tämä asia ei kuulu SAK:lle. SAK:lta pyydettiin nimeämistä ja ammattiliittoja pyydettiin pöytään, Niemi-Laine näkee.

”Palkansaajakeskusjärjestöjä on pyydetty nimeämään jäsenjärjestöistään edustajat alkaviin neuvotteluihin, jotka käydään toimialaliittojen välillä”, työnantajapuoli tiedotti neuvottelukutsussaan 16.11.

NIEMI-LAINE kertoo, että SAK:ssa äänestettiin työmarkkinamallin neuvotteluihin osallistumisesta. Äänestyksessä oli kuusi ehdokasta, eikä JHL päässyt pöytään.

Niemi-Laineen mukaan äänestyksessä SAK:n Jarkko Eloranta sai 17 ääntä ja muiden liittojen edustajien äänet jakaantuivat seuraavasti: Teollisuusliitto ja PAM 17, AKT 16 ääntä ja Rakennusliitto 13.

– Minä sain sitten 3 ääntä eli kaikki julkisen sektorin äänet.

– Tällä tavalla sitten JHL:n oikeudet on otettu neuvottelutoiminassa SAK:ssa pois, Niemi-Laine sanoo.

Hän viittaa siihen, miten Jarkko Eloranta on ilmoittanut viestipalvelu X:ssä, että hän puhuu työmarkkinamallista neuvoteltaessa kaikkien SAK:n liittojen puolesta.

– Heillä ei ole edes meidän neuvotteluoikeuksia. Sopimuksissa lukee meidän nimet alla.

– SAK:n hallituksen nimeämät edustajat edistävät työmarkkinamallikeskusteluissa yhteisesti SAK:ssa päätettyjä tavoitteita ja periaatteita. Ne eivät riipu sektorista tai toimialasta, Eloranta kirjoitti X:ssä.

AY-LIIKE on tällä hetkellä tukalassa tilanteessa hallituksen ajaessa heikennyksiä työmarkkinoille ja sosiaaliturvaan. Niinpä omien rivien rakoilu ei ole palkansaajien kannalta missään nimessä toivottu asia.

– JHL on pitänyt omista oikeuksistaan kiinni, Niemi-Laine vastaa.

Hän toteaa, että STTK:ssa ja Akavassa nimenomaan liitot saivat edustuksen työmarkkinamallineuvotteluissa.

– Siellä ei ole mitään tällaista koordinaatiota (kuin SAK:ssa) eikä mitään ”pakkopalkkamallia”, vaan jokainen liitto saa neuvotella niin kuin itse parhaaksi näkee. Voi kysyä sitten, onko tämä SAK:n politiikka nyt yhteistä ammattiyhdistystoimintaa ja oliko tämä nyt edukasta tehdä tähän kohtaan.

– Me tiedämme sen, että SAK:n hallituksessa on sanottu, että me emme saa saada enempää korotuksia.

Niemi-Laine sanoo, että nyt olisi ollut mahdollista lähteä hakemaan yhdessä aitoa solidaarista palkkamallia, jossa myös matalapalkkaiset alat olisi huomioitu.

JHL:N hallituksen päätöstä aloittaa selvitys mahdollisesta SAK:sta irtautumisesta Niemi-Laine kuvaa aidoksi ja vakavaksi tilanteeksi, ”kun kävellään JHL:n itsemääräämisoikeuden yli”.

– Tänään SAK:n edustajistossa käsitellään uusia sääntöjä, joista olemme käyneet kolme kuukautta keskustelua. Niissä on myös tämä malli, että JHL:n neuvottelutoiminta alistetaan SAK:n hallituksen pöydän ääreen. Siellä ei ole mitään yksimielistä näkemystä, milloin tähän koordinaatioon mennään, vaan siellä enemmistö jyräisi meidät, 75 prosenttia kuulemma, Niemi-Laine sanoo ja kertoo Elorannan ”sihauttaneen” hänelle prosenttiluvun useaan kertaan.

– Jos faktat katsotaan nyt ihan aidosti, onko meillä edellytyksiä jatkaa SAK:ssa. Jos eilen tuollainen tulos syntyi, kyllä se aika vaikea tilanne on. Onhan tässä malleja sitten muuallekin lähteä. Se riippuu nyt sitten JHL:n hallinnosta. Minä vien asian loppuun saakka.

Niemi-Laine tekee asiasta myös puheenjohtajakysymyksen.

– Jos minulla ei ole sitä oikeata valtaa, joka työmarkkinoilla on ja kuuluu JHL:lle, niin kyllä puheenjohtajallakin on miettimisen paikka siitä, että kannattaako olla mikään nukkeliiton puheenjohtaja. Antaa sitten SAK:n johtajan johtaa tätä liittoa, jos joku toinen puheenjohtaja niin sallii. Mutta minulle se ei käy.

Oliko JHL:n hallitus yksimielisesti takanasi, että aloitatte selvityksen mahdollisesta SAK:sta irtautumisesta?

– Kyllä. Tästä ei äänestetty.

Niemi-Laine katsookin nyt, että hänellä on vahva tuki JHL:stä.

– Kyllä minä näin ajattelen. Kyllä minä pystyn vetämään johtopäätöksiä omasta työstäni ajoissa, jos tällainen tilanne olisi ollut, mutta silloin kun minä olen oikeassa ja puolustan sitä organisaatiota ja instituutiota, jossa nyt olen, niin jos olisin tehnyt asian toisin, olisin voinut vetää johtopäätökset siitä, etten ole johtanut ja pitänyt meidän jäsenten asioista huolta.

Lopullinen päätös suhtautumisesta SAK:hon on kuitenkin JHL:n edustajistolla, joten sen kannat ratkaisevat.

NIEMI-LAINE kuvaa alkavaa selvitystä vaikeaksi.

– SAK on ollut meille kaikille rakas. Mutta jos ei oikeudenmukaisuus toimi, kyllä pitää silloin aidosti miettiä ihan niin kuin monessa parisuhteessakin, että olisiko olisiko hyvä jo sitten vaihtaa parempaan.

Niemi-Laineen mukaan JHL:n selvityksestä SAK:sta irtautumisesta oli varoitettu muita, jos käy niin, ettei edustusta työmarkkinamallityöpöytään tule.

– Olen jättänyt myös eriäviä mielipiteitä SAK:n hallituksen pöytäkirjoihin.

Niemi-Laine sanoo, että SAK:n Elorannan kanssa on keskusteltu kuukausia asioista.

– Eloranta on tiennyt koko ajan sen, että minä en tule pöytään niin, että minua johdetaan meidän liiton asioissa. Tämä asia on ollut selvä kuin pläkki.

Niemi-Laine kuvailee myös, että Eloranta on luonut kuvaa julkisuuteen SAK:n yhtenäisyydestä. JHL on teroittanut, ettei ole mukana SAK:n koordinaatiossa.

– Hän on antanut sen kuvan, että kaikki ovat mukana. Minä olen joutunut sitten oikomaan niitä julkisuudessa. On ollut todella noloa. On ollut todella kamalaakin, että minun valtaa käytetään sillä tavalla, että se tulee yhtäkkiä vain lehteen.

JHL:N hallitus on tänään koolla kello 18 miettimässä, miten se alkaa viedä selvitystyötä eteenpäin suhteestaan SAK:hon.

– On meillä mahdollisuuksia. On ollut yhteydenottojakin jo. Mutta on jotakin aivan uuttakin mahdollisuus tehdä. Julkisen sektorin liittojen osalta on joskus ajat sitten jo puhuttu siitä, mitä Teollisuuden palkansaajatkin ovat tällä hetkellä tehneet, että heillä on oma liittymänsä, että voisiko sellaista syntyä. Nythän on kyse JHL:n tilanteesta. Meidän pitää katsoa läpi se, että me saamme niissä ”pumpuissa” omat asiamme hoidettua.

Teollisuuden Palkansaajat TP ry on yhteistyö-, tutkimus- ja vaikuttamisjärjestö, johon kuuluu 14 ammattiliittoa kaikista kolmesta palkansaajien keskusjärjestöstä.

Niemi-Laine muistuttaa, että JHL:n säännöissä ei ole tälläkään hetkellä nimetty keskusjärjestöä.

Niemi-Laine kertoo myös, että työnantajapuolelta on oltu yhteydessä. Voi olla, että paikka huomenna alkaviin neuvotteluihin työmarkkinamallista olisi vielä avautumassa, koska JHL on niin iso liitto.