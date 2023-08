Päivi Räsänen taas oikeudessa homokirjoituksistaan – syyttäjät valittivat vuoden 2022 tuomiosta

Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) homoseksuaaleja koskevista kirjoituksista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet maaliskuussa 2022, mutta syyttäjät valittivat tuomiosta. Syyttäjät vaativat nyt hovissa, että Räsänen tuomitaan 120 päiväsakon rangaistukseen kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Yksi syytteistä koskee Räsäsen kirjoitusta ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen”, joka on julkaistu vuonna 2004 Suomen Luther-säätiön ja Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan internetsivuilla. Kirjoituksessaan Räsänen sanoo homoseksuaalisuuden olevan ”psykoseksuaalisen kehityksen häiriö”.

Käräjäoikeus katsoi, että Räsäsen esittämät kommentit olivat osin homoseksuaaleja loukkaavia. Kirjoituksen kokonaisuus huomioon ottaen oikeus kuitenkin arvioi, etteivät lausumat olleet homoseksuaaleja kohtaan esitettyä vihapuhetta.

- Räsäsen kirjoituksen tarkoitus ei ole ollut homoseksuaalien solvaaminen tai loukkaaminen vaan Räsäsen uskonnollisen vakaumuksen mukaisen miehen ja naisen välisen perhe- ja avioliittokäsityksen puolustaminen, käräjäoikeuden tuomiossa sanotaan.

SYYTTÄJIEN mukaan syytteet hylännyt käräjäoikeus ei ole kaikilta osin ymmärtänyt kirjoitusten homoseksuaaleja halventavaa ja alempiarvostavaa eikä heidän kunniaansa ja itsemääräämisoikeuttaan loukkaavaa merkitystä.

- Siltä osin kuin käräjäoikeus on pitänyt lausumia homoseksuaaleja loukkaavina ja se on tehnyt perusoikeuspunnintaa, sen punninta on ollut puutteellista ja virheellistä. Käräjäoikeus ei ole tulkinnassaan ja punninnassaan huomioinut lainkaan homoseksuaalien oikeutta kunnian ja yksityiselämän suojaan eikä siihen kuuluvaa ihmisen autonomisuuden suojaa, syyttäjät toteavat hovioikeudelle jättämässään valituksessa.

RÄSÄNEN on alusta alkaen kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin tai halventaneensa homoseksuaaleja. Hän on vedonnut sanan- ja uskonnonvapauteen. Nyt hovissa Räsänen vaatii, että oikeus hylkää syyttäjien valituksen ja että käräjäoikeuden tuomio jää pysyväksi.

- Syytekohtien teot koskevat silloisen oppositiopoliitikon poliittisia ja uskonnollisia lausumia, minkä vuoksi niiden side niin ilmaisun- ja uskonnonvapauden ydinalueeseen kuin vastaajan mahdollisuuteen toimia ammatissaan kansanedustajana on vahva, todetaan Räsäsen vastauksessa syyttäjien valitukseen.