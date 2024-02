Pakistanissa parlamenttivaalit – viimeinen sana politiikassa on ollut maan asevoimilla

Pakistanissa on alettu äänestää parlamenttivaaleissa, joiden voittajaksi veikataan entisen pääministerin Nawaz Sharifin (kuvassa) Pakistanin Muslimiliitto (PML-N) puoluetta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Äänestäminen noin 90 000 äänestyspaikalla alkoi aamuviideltä Suomen aikaa.

Sharifin sijaan vaalien puhutuin henkilö on toinen ex-pääministeri Imran Khan, joka on vankilassa muun muassa maanpetostuomion takia.

Pakistan on yksi maailmanlaajuisen supervaalivuoden suurimpia vaaliuurnille meneviä maita. 240 miljoonan asukkaan valtio mainostaa olevansa maailman viidenneksi suurin demokratia. Historia on kuitenkin osoittanut, että viimeinen sana politiikassa on myös siviilihallinnon oloissa ollut Pakistanin asevoimilla.

- Sotilaat nostavat ensin kaikki nämä johtajat ja sitten he tuhoavat heidät, kuvailee Munizae Jahangir Pakistanin ihmisoikeuskomissiosta.

KHANIN perustamaa PTI-puoluetta on kielletty osallistumasta vaaleihin, minkä tähden sen ehdokkaat joutuvat kampanjoimaan riippumattomina. Vaalien jännitysmomentti liittyykin siihen, kuinka paljon nämä ehdokkaat kykenevät sekoittamaan muiden puolueiden pasmoja.

Tutkija Shuja Nawaz uskoo maan vaikutusvaltaisen armeijan olevan tilanteesta huolissaan. Hän arvioi, ettei armeijalla tällä kertaa ole kykyä padota Khanin puolueen kannatusta koko maan alueella.

- PTI voi saada sujautettua läpi huomattavan määrän ehdokkaita ja pysyä yhä pelissä.

Sharifin PLM-N-puolue tuskin saa enemmistöä parlamenttiin, joten maahan joudutaan rakentamaan useamman puolueen koalitiohallitus.

MAAN sisäministeriö kertoi aamulla, että mobiiliyhteydet ympäri maata on katkaistu torstain ajaksi. AFP:n toimittajat Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa eivät päässeet käsiksi langattomiin internetpalveluihin torstaiaamuna. Lisäksi huonoista yhteyksistä on raportoitu ainakin maan eteläosassa sijaitsevassa Karachissa.

- Mobiilipalvelut on päätetty väliaikaisesti keskeyttää koko maassa, ministeriön tiedottaja sanoi lausunnossaan.

Tiedottaja kuvaili arvokkaita ihmishenkiä menetetyn viime aikaisissa väkivaltaisuuksissa ja sanoi turvatoimien olevan välttämättömiä lain ja järjestyksen ylläpitämiseksi sekä mahdollisten uhkien torjumiseksi.

Pakistanissa yhteensä ainakin 28 ihmistä sai keskiviikkona surmansa maan lounaisosassa kahdessa erillisessä pommi-iskussa, joiden on katsottu liittyneen vaaleihin. Äärijärjestö Isis on sanonut olleensa iskujen takana.

Väkivalta ja vakavat vilppiepäilyt ovat varjostaneet vaaleja. Ainakin kaksi ehdokasta on ammuttu, ja useat ehdokkaat ovat joutuneet hyökkäysten kohteeksi eri puolilla maata.

EX-PÄÄMINISTERI Khanin ura käy esimerkiksi asevoimien vaikutusvallasta. Khan nousi kansallissankariksi johdattamalla kapteenina Pakistanin maajoukkueen kriketin maailmanmestariksi vuonna 1992. Suosio oli suurta myös hänen astuessaan pääministerin virkaan 2018 – luonnollisesti armeijan myötävaikutuksella.

Epäluottamuslause syrjäytti Khanin vallasta vuonna 2022, mutta hän ei luovuttanut vaan haastoi avoimesti asevoimia saaden niskaansa lopulta pari sataa eri rikossyytettä.

Khan on jo saanut kolme pitkää vankeustuomiota, maanpetoksen lisäksi korruptiosta sekä maan islamilaisten avioliittomääräysten rikkomisesta. Lisäksi Khania kiellettiin osallistumasta politiikkaan seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Khan syytti tuomioistaan poliittisen ajojahdin lisäksi myös Yhdysvaltoja, jota ärsytti Khanin vierailu Moskovaan päivä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyksensä Ukrainassa.

Krikettipelaajana sitkeydestään tunnetun Khanin poliittinen taru ei ole kuitenkaan välttämättä lopussa. Pakistanissa entisiä pääministerejä on tuomittu usein aiemminkin vankeuteen, ja usein he ovat myös onnistuneet pääsemään tuomioistaan myöhemmin eroon.

Hyvä esimerkki on seuraavaksi pääministeriksi veikattu Nawaz Sharif, joka on ollut aiemmin paitsi kolmesti pääministeri myös vankilassa ja maanpaossa lukuisten lahjustuomioiden vuoksi.

PAKISTANIN vaalit eivät ole läheskään maailman seuratuimmat tänä vuonna, mutta maan tilanteella on merkitystä myös sen rajojen ulkopuolella. Pakistan on ydinasevaltio, joka sijaitsee strategisesti erittäin tärkeällä alueella Intian, Afganistanin, Iranin ja Kiinan naapurina.

Viimeksi mainittu on luomassa Vyö ja tie -hankkeensa osana taloudellista käytävää, joka antaisi Kiinalle pääsyn Arabianmerelle Pakistanin etelärannikon satamien kautta.

Niin ikään tänä vuonna äänestävä Intia on Pakistanin perinteinen arkkivihollinen, mutta viime kuussa myös Iran ja Pakistan tekivät iskuja toistensa alueille. Lisäksi Pakistania on riivannut erilaisten ääriliikkeiden väkivalta – viimeksi keskiviikkona kymmenet ihmiset saivat surmansa ja haavoittuivat parlamenttivaaleihin liittyneissä iskuissa. Turvatoimet äänestyspaikoilla onkin viritetty äärimmilleen.

Pakistanilaiset käyvät vaaliuurnille muutenkin synkeissä tunnelmissa. Inflaatio on laukannut maassa noin 30 prosentin vuositasolla, ja Pakistanin rahayksikkö rupia on menettänyt arvoaan jo usean vuoden ajan. Tuonnin hyytyminen on vaikeuttanut talouden kasvua.

Tuoreiden mielipidekyselyiden mukaan pakistanilaisten usko maan vakauden säilymiseen erilaisten taloudellisten, poliittisten ja turvallisuusvaikeuksien keskellä on alimmillaan vuosikymmeneen. Viime vuonna vain joka neljäs Pakistanin asukas hyväksyi maan johdon toiminnan.