Pakolaiskiintiö puhuttaa, vihreiden kansanedustaja yllätti puoluejohdon – nyt puhuu SDP:n Tuppurainen: ”Huutokauppaa ei ole arvokasta käydä”

Tilanne Itärajalla on kiihdyttänyt viime päivien aikana myös keskustelua Suomen pakolaiskiintiöstä. Rane Aunimo Demokraatti Johannes Ijäs Demokraatti

SDP:n tänään esitellyssä vaihtoehtobudjetissa pakolaiskiintiöksi on hahmoteltu 850-1050. SDP ei siis tue Orpon hallituksen tekemää linjausta alentaa pakolaiskiintiötä 500 kiintiöpakolaisen tasolle vuodesta 2024 alkaen.

”Koska pakolaiskiintiön tasosta päätetään vuosittain valtion talousarvion yhteydessä, tulee Suomen säilyttää mahdollisuus suhteuttaa vastaanotettavien pakolaisten määrä globaaliin pakolaistilanteeseen, kuten on toimittu koko 2000-luvun ajan”, puolueen vaihtoehtobudjetissa kirjoitetaan.

Demokraatti kertoi SDP:n vaihtoehdon sisällöstä tarkemmin aiemmin tänään.

Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra vaati tänään Suomen pakolaiskiintiön pikaista moninkertaistamista vastauksena Venäjän toiminnalle. Diarra vaatii, että hallitus nostaa ensi vuoden pakolaiskiintiön peräti 3 000 pakolaiseen, vaikka puolueen vaihtoehtobudjetissa luku on 1 500.

Korkeimman virallisen esityksen pakolaiskiintiöstä on tehnyt vasemmistoliitto, joka nostaisi sitä vaihtoehtobudjetissaan 2 500:een.

Suomen pakolaiskiintiö on ollut taas laskemaan päin, sillä kaksi vuotta sitten kiintiötä nostettiin 1 500 henkilöön. Kuluvana vuonna kiintiö on ollut 1 050.

SDP:N EDUSKUNTARYHMÄN puheenjohtaja Tytti Tuppurainen avasi puolueen ajattelua asiassa vaihtoehtobudjettia koskevan mediatilaisuuden yhteydessä.

– On tärkeää, että pakolaiskysymyksessä otetaan aina kulloisenkin ajan tarpeet huomioon ja meidän vaihtoehto lähtee siitä, että pysytellään suurin piirtein samalla tasolla kuin mitä on ollut Marinin hallituskaudella ja sillä tavalla vastataan Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin ja vastuuseen. Tarvittaessa olemme valmiita nostamaan ja eurot on laskettu sen mukaisesti, että kiintiö voi olla yli tuhat, mikä on yli kaksinkertainen siihen verrattuna, mitä hallitus esittää.

Tuppuraisen mukaan hallituksen esitys kiintiöstä on vahingollinen myös Suomen kansainvälisten intressien näkökulmasta, koska se lähettää Suomesta itsekkään kuvan.

Tuppurainen alleviivasi Demokraatille, ettei pakolaiskiintiö ja sen tason määrittely voi olla mikään huutokauppa.

– Sen pitää olla realistinen ja elää tässä ajassa. Oleellista on se, että Orpon-Purran hallituksen esitys lähtee erittäin alhaisesta luvusta (500), joka on meidän esityksessämme kaksinkertainen.

Vihreiden Diarran nokitusta jopa puolueen oman vaihtoehtobudjetin luvusta Tuppurainen kommentoi sanomalla, että juuri tällaista huutokauppaa ei ole arvokasta käydä.

– Se pitää vastuullisesti asettaa sille tasolle, joka on realistinen ja vastaa Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin ja antaa Suomesta kuvan, että me myös ymmärrämme, mitä solidaarisuus tarkoittaa.

SDP:N kansanedustaja Joona Räsänen korosti puolestaan SDP:n tilaisuudessa, että pakolaiskiintiön kautta voidaan aina varmistua, että apu kohdistuu oikeasti hädänalaisille.

– Tämä on kaikista parhaiten kohdistuva tuki, jolla Suomi voi vastata myös siihen, että kannetaan globaalia solidaarisuutta ja autetaan juuri heitä, jotka apua tarvitsevat.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kommentoi Diarran ehdotusta Demokraatille eduskunnassa. Hän sanoi pitävänsä esitystä kiinnostavana ja että se yllätti positiivisesti, mutta korosti samalla, että puolueen virallinen kanta on esitetty vaihtoehtobudjetissa.