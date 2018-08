Pakotteista eroon haluava Pohjois-Korea tyytymätön Yhdysvaltoihin: ”Tiedämme että amerikkalaiset eivät luovu vihamielisyydestä”

Pohjois-Korea on ilmaissut tyytymättömyytensä siihen, ettei Yhdysvallat ole luopunut pakotteista maata vastaan. Pohjois-Korean mielestä se on tehnyt jo paljon ydinaseriisunnan eteen, Yhdysvallat taas on ollut toista mieltä.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasi kesäkuussa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja lupasi työskennellä ydinaseettoman Korean niemimaan eteen. Yhdysvallat on vaatinut Pohjois-Korealta täydellistä ja peruuttamatonta luopumista ydinaseohjelmasta, mitä Pohjois-Korea on pitänyt kohtuuttomana.

Pohjois-Korean ulkoministeriö syytti Yhdysvaltoja vanhaan käsikirjoitukseen takertumisesta.

Maan ulkoministeriö nosti esille toimet, jotka Pohjois-Korea on toteuttanut kesäkuun tapaamisen jälkeen: se on keskeyttänyt ohjuskokeiden tekemisen, purkanut ydinaseiden valmistuspaikan ja palauttanut Korean sodassa kuolleiden amerikkalaissotilaiden jäännöksiä Yhdysvaltoihin.

Pohjois-Korea on toivonut, että palkinnoksi pakotteita sitä vastaan höllennettäisiin. Kiina ja Venäjä ovat olleet samoilla linjoilla, mutta Yhdysvallat on pysynyt tiukkana.

– Se että odottaa tuloksia samaan aikaan kun loukkaa keskustelukumppaniaan on sen tasoista hölmöyttä kuin jos odottaisi keitetyn munan kuoriutuvan, ulkoministeriö latasi.

Säilytämme ydinasetietoutemme, koska tiedämme, että amerikkalaiset eivät luovu vihamielisyydestä meitä kohtaan.

Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton myönsi tiistaina, että Pohjois-Korea ei ole ottanut Yhdysvaltojen toivomia askelia luopuakseen ydinaseohjelmastaan. Yhdysvaltojen YK-suurlähettiläs Nikki Haley puolestaan sanoi, ettei Yhdysvallat aio odottaa loputtomiin.

Pohjois-Korean ulkoministeri Ri-yong Ho on vierailulla Iranissa ja kertoi, että maan ydinaseriisunnalla on rajansa.

– Säilytämme ydinasetietoutemme, koska tiedämme, että amerikkalaiset eivät luovu vihamielisyydestä meitä kohtaan, Ri sanoi.

– Amerikkalaisten kanssa on vaikea toimia. Meidän päätavoitteemme on koko Korean niemimaan täydellinen aseistariisunta, joten on välttämätöntä, että myös amerikkalaiset pitävät kiinni sitoumuksistaan. He kuitenkin kieltäytyvät tekemästä niin.