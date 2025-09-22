Palestiinan tunnustamiskokous käyntiin, Suomesta mukana iso ministerijoukko

YK:n Palestiina-kokous käynnistyy maanantaina New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Monet maat kertoivat jo viikonloppuna tunnustavansa Palestiinan valtion, joskin tiukoilla reunaehdoilla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Portugali, Britannia, Kanada ja Australia ilmoittivat sunnuntaina tunnustamisaikeistaan. Britannian, Kanadan ja Australian pääministerit korostivat, ettei äärijärjestö Hamasilla saa olla roolia tulevaisuuden palestiinalaisvaltiossa.

Pian maiden ilmoitusten jälkeen Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi lausunnossaan, ettei Israel anna palestiinalaisvaltion syntyä.

- Te olette antamassa valtavaa palkintoa terrorismille. — Se ei tule tapahtumaan. Mitään Palestiinan valtiota ei tulla perustamaan Jordanvirran länsipuolelle, hän sanoi.

Hänen mukaansa Israel aikoo päinvastoin laajentaa laittomia juutalaisten siirtokuntia miehitetyllä Länsirannalla.

Ranska panttaa vielä kantaansa. Eilen presidentti Emmanuel Macron sanoi, että tunnustamisesta huolimatta Palestiinaan ei perustettaisi ainakaan Ranskan suurlähetystöä ennen kuin kaikki Hamasin ottamat panttivangit on vapautettu.

Aiemmin Tanskan linjana on ollut odottaa siihen asti, että alueen kahden valtion ratkaisu on neuvoteltu.

Rasmussen arvioi, että Israelin toimet Gazassa ja Länsirannalla sekä Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun tyrmäys kahden valtion ratkaisulle ovat kuitenkin vieneet tämän vaihtoehdon pitkälle tulevaisuuteen.

- Siksi haluamme muuttaa kantaamme niin, että ei olisi Israelin vaan palestiinalaisten itsensä käsissä tehdä päätöksiä ja toimia, joita Tanska tarvitsee Palestiinan tunnustamiseksi, hän sanoi.

Tanskan hallinnon linjana on ollut lisäksi, että Palestiinan on oltava toimiva valtio, jotta se voidaan tunnustaa. Tanskan hallinto on aiemmin antanut ymmärtää, ettei se katso tämän ehdon täyttyvän.

Rasmussen sanoi toivovansa, että Tanska kykenee lopulta tunnustamaan Palestiinan.

Suomi ja Tanska ovat ainoat Pohjoismaat, jotka eivät ole tunnustaneet Palestiinaa.

KOKOUS järjestetään New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa. Samalla käynnistyy YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko. Israelin toimet Gazassa ja Gazan humanitaarinen tilanne tulevat olemaan yleiskokouksessa vahvasti esillä.

Suomen valtuuskuntaa korkean tason viikolla johtaa presidentti Alexander Stubb. Myös Stubb osallistuu Palestiinan tunnustamista koskevaan kokoukseen.

Lisäksi Suomen valtuuskuntaan kuuluvat ulkoministeri Elina Valtonen (kok.), ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.), sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.).

Stubbin pitämä Suomen puheenvuoro on vuorossa keskiviikkona.