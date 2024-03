Paljon pelissä – EPP tähyilee kentän oikealle laidalle, tyssääkö Euroopan hyvä kehitys

Kesäkuun eurovaaleissa on luvassa aito mittelö oikeistovoimien ja demareiden välillä. Kyse ei ole mitättömästä kehityksestä, sillä äärilaidan oikeiston puolueille on alkuvuoden gallupeissa povattu huomattavaa menestystä. Eero Heinäluoma

Euroopan kaksi suurinta poliittista liikettä, keskustaoikeistolainen EPP ja demareiden PES ovat tähän saakka näyttäneet suuntaa eurooppalaiselle integraatiokehitykselle. On auki, miten yhteistyö jatkuu EPP:n tähyillessä pelikentän oikealle laidalle. Mielipidemittaukset antavat äärioikean ja oikean laidan puolueille enemmistön paikoista.

Euroopan parlamentin merkitys on huomattavasti painavampi kuin päiväjulkisuudesta voisi päätellä. Yksikään EU-tason laki ei etene ilman parlamentin tukea. Vaikka lainsäädännöllinen aloitevalta on komissiolla, määrittää parlamentti komission työohjelman ja oma-aloitemietintöjen kautta pitkälti sitä, mitä asioita valmistellaan.

SUURINTA valtaa parlamentti käyttää heti vaalikauden alussa, kun komission puheenjohtajaehdokas hakee nimitykselleen parlamentin tukea.

Nykyisin nuijaa pitelevä saksalainen kristillisdemokraatti Ursula von der Leyen joutui 2019 kuuntelemaan demariryhmän esitykset saadakseen enemmistön taakseen. Tämä olivat esimerkiksi työntekijöiden oikeuksista huolehtiminen. Sosialidemokraattien ryhmä saikin lävitse paljon konkreettisia uudistuksia niin palkansaajien kuin kuluttajien ja naisten aseman parantamiseksi.

Politiikan painopisteet riippuvat siitä, kenellä valtaa on ja mihin sitä käytetään. Selvää on, että tällä EU-parlamentin kaudella saavutettu edistyksellinen päätöksentekomalli on uhattuna, jos äärioikeisto menestyy ja pääsee liittoutuman EPP:n kanssa. Paljon on kiinni, miten keskustaoikeistolainen EPP toimii vaalien jälkeen. Äärioikeiston valtaantulo vaatii muita oikeistolaisia liittolaisia.

Eurooppalaiset demarit onnistuivat viisi vuotta sitten vaalikampanjoinnissa erinomaisesti. Tulos oli runsaasti yli mielipidetutkimusten ennakoiman. Samaan pitää tähdätä nytkin.

Euroopan parlamentin merkitys on huomattavasti painavampi kuin päiväjulkisuudesta voisi päätellä.

DEMAREILLA on tälläkin kertaa mahdollisuudet myös vaalien ykköspaikkaan. Alkuvuoden kannanotoista on käynyt ilmeiseksi, että vain sosialidemokraatit voivat tarjota riittävän vastavoiman oikeiston vyörytykselle.

Sosialidemokraattien PES-puolue kokoontui maaliskuun 1. ja 2. päivä Roomaan valitsemaan komission puheenjohtajaehdokkaan ja päättämään vaaliohjelmasta.

Puheenjohtajaehdokkaaksi nimitetty luxemburgilainen Nicolas Schmit on tällä kaudella hoitanut loistavasti työllisyys- ja sosiaaliasioiden komissaarin salkkua. Hän saa taakseen eurooppalaisen puolueemme tuen. Suomalaisille on hyvä asia, että Eurooppa-puolueemme antaa arvoa myös pienistä maista tuleville kandidaateille.

Paljon on pelissä, ja kesäkuun vaaleista on tulossa ennätysjännittävät. Nyt kannattaa lähteä vaalityöhön mukaan. Nähdään puolueen eurovaaliristeilyllä 3.-4.5.!