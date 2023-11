Paljonpuhuvat luvut eduskunnasta: tämä saa puolueisiin ja päättäjiin vipinää

SDP, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät tiistaina kuluvan vaalikauden ja vaalipäivien toisen välikysymyksen. Jos määrä jää tänä vuonna tähän, lukema on tilastojen valossa tyypillinen. Rane Aunimo Demokraatti

Suomen itsenäisyyden aikana vain neljä hallitusta on kaatunut välikysymyksestä aiheutuneeseen epäluottamuslauseen antamiseen, viimeksi Rainer von Fieandtin virkamieshallitus vuonna 1958. Kaikkiaan välikysymyksiä on tehty noin 370 eli keskimäärin 3-4 vuodessa.

Viimeisen 40 vuoden aikana välikysymyksiä on ilmestynyt niukalti etenkin vaalivuosina. Se voi kuulostaa kummalliselta, mutta selitys on looginen.

Eduskuntavaalit pidetään kevään korvalla ja valtiopäivät päättyvät hyvissä ajoin ennen vaaleja. Sitten alkavat hallitusneuvottelut ja kesän pitkä istuntotauko eduskunnassa. Ollaan jo syksyssä ennen kuin asetelmat taas kiristyvät ja poliittiset taistelut alkavat.

Vaalivuosista eniten välikysymyksiä jätettiin 2015 eli Alexander Stubbin j(kok.) ja Juha Sipilän (kesk.) hallitusten saranakohdassa. Silti niitä nähtiin ”vain” viisi. Vuosina 1983, 1999 ja 2007 välikysymyksiä jätettiin kunakin vuonna vain yksi kappale.

Sorsan viimeinen hallitus oli maan historian ensimmäinen, joka pysyi kasassa koko vaalikauden.

VAALEJA edeltävänä vuonna on vilkkaampaa. Valta on tulossa jakoon ja kansanedustajien pestit ovat vaakalaudalla. On oltava ja esitettävä aktiivista.

Juppikauden tilinteon aattona 1990 välikysymyksiä jätettiin kaikkiaan 9 kappaletta ennen kuin nuori Esko Aho ja keskusta ottivat ”veret seisauttavan” vaalivoittonsa.

Paavo Lipposen ja SDP:n valtaanpaluuta pohjustettiin 8 välikysymyksen voimin 1994 ja sama määrä osui vuoteen 2014 ennen Sipilän kepun jymymenestystä.

Lukumääräisesti ero tavanomaiseen ei ole hirmuinen, mutta käytännössä kuitenkin kaksinkertainen.

Jos katsoo viimeistä 40 vuotta, selvästi vähiten välikysymyksiä jätettiin Kalevi Sorsan (sd.) neljännen hallituksen aikana 1983-87, alle kymmenen.

Sorsan viimeinen hallitus oli samalla maan historian ensimmäinen, joka pysyi kasassa koko vaalikauden. Siinä olivat mukana SDP, keskusta, RKP ja SMP.

Vaalikautta leimasivat voimakkaan talouskasvun vuodet. Kansa oli aika tyytyväistä ja niin kai sitten puolueetkin. Kokoomus lusi pitkän hallituspaitsionsa neljää jäljelläollutta vuotta oppositiossa.

VAALIEN läheisyys näkyy eduskunnan pitämissä tilastoissa myös kansanedustajatasolla. Epävarmuus kasvaa ja levottomuus viriää.

Esimerkiksi kirjallisia kysymyksiä ajankohtaisista aiheista tuntuu kasautuvan erityisesti vaaleja edeltävälle vuodelle, huippuvuotena 1998 lähes 1750. Vertailuna mainittakoon vaikka vaalivuosi 2019, jolloin kirjallisia kysymyksiä oli alle kolmannes tästä.

Historiallisessa mielessä kirjallisten kysymysten määrä on ylipäänsä tasoittunut ja jopa hieman vähentynyt vuosituhannen taitteen lukemista. Talousarvio-aloitteiden määrä on suorastaan romahtanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. On paljon muitakin keinoja vaikuttaa.

Silti ihan vielä ei uskalla päätellä suurempia. Mutta kiinnostavaa seurata, kuinka mediatodellisuuden murros vielä vaikuttaa kansanedustajien virallisten väylien käyttöön tulevaisuudessa, kun saman vaikutuksen tai jopa yli sen saa meuhkaamalla omalla julkisella kanavallaan.