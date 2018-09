Palkkasaatavat liikkuvat jopa tuhansissa euroissa – JHL:ltä vaatimus: Kuntatyönantajien korjattavat virheet oma-aloitteisesti

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii, että kuntatyönantajat korjaavat oma-aloitteisesti kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä olevien henkilöiden virheellisesti alennetut palkat.

JHL:n luottamusmiehiltään saamien viestien perusteella monilla työpaikoilla epäpätevyysalennusten selvittäminen ja korjaaminen on edennyt verkkaisesti ja perustunut vain kunkin työntekijän vaatimukseen.

– Palkanmaksun oikeellisuus ja virheellisten palkkojen korjaaminen on keskeisesti työnantajan vastuulla oleva asia. Työnantajilla on hallussaan tiedot tehdyistä alennuksista ja ne on nyt syytä käydä läpi yhdessä luottamusmiesten kanssa, ja korjata virheet oma-aloitteisesti, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine painottaa.

JHL on ohjeistanut jäseniään tarkistamaan palkkausperusteensa, kun kävi ilmi, että kunnissa ja kuntayhtymissä on edelleen alennettu palkkoja epäpätevyyden perusteella, vaikka työntekijän työtehtävät ovat samat kuin muilla työntekijöillä. Työehtosopimuksen mukaan alentamismahdollisuus poistui jo vuonna 2012.

”Selvitttäviä palkanalennustapauksia on tuhansia.”

Luottamusmiehiä liitto on ohjeistanut käymään työnantajan kanssa neuvottelut korjaustarpeista.

JHL:n luottamusmiehet selvittävät edelleen virheitä laajasti ympäri maata.

– Tässä vaiheessa voidaan todeta, että jäseniemme selvitettäviä palkanalennustapauksia on tuhansia. Saatavat ovat tyypillisesti satoja – jopa tuhansia euroja työntekijää kohden. Saatavien suuruus riippuu epäpätevyysalennuksen suuruudesta ja siitä, kuinka kauan se on ehtinyt olla voimassa, Niemi-Laine arvioi selvittelytilannetta.

Myös Kuntatyönantajat KT on kirjelmöinyt kuntiin alennusten korjaamisesta. Kun kevään ohjeistus ei ole tuottanut mainittavia tuloksia, KT kirjelmöi kunnille asiasta vielä uudelleen elokuun lopussa.