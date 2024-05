“Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin” – Jyty vaatii hallitukselta ripeitä ratkaisuja ikuisuusongelmaan

EU kirittää Suomea ikuisuusongelman, palkkaeron, kaventamisessa. STTK:lainen Ammattiliitto Jyty pitää kuitenkin surkeana sitä, että hallitus aikoo edistää palkka-avoimuutta EU-direktiivin minimisäännösten mukaisesti. Marja Luumi Demokraatti

Euroopan parlamentti hyväksyi palkka-avoimuusdirektiivin vuonna 2023. Jäsenvaltioiden on saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään vuonna 2026. Direktiivin tavoitteena on edistää samapalkkaisuutta sekä lisätä palkkauksen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Suomessa naisten ja miesten palkkaero miesten hyväksi on 16 prosenttia, kun EU:ssa se on keskimäärin 13 prosenttia. Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima pitää Suomen tilannetta mysteerinä.

– Uuden samapalkkaohjelman tavoitteena on kaventaa vuonna 2027 palkkaero miesten ja naisten välillä 14,5 prosenttiin. Kun kolme vuotta tehdään tiiviisti töitä, päästään tähän. On se surkeaa.

Edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara laskee, että tuolla 0,3 prosentin vuositahdilla menee 51 vuotta eron nollaamiseen.

– Kunnianhimon taso ei ole kovin korkea.

“Halutessamme pystymme parempaan.”

Voima ja Maarianvaara kiittelevät, että onneksi on EU, joka paikkaa Suomen hallituksen työlainsäädännön kirjauksia, jotka heikentävät palkansaajien asemaa ja tasa-arvon toteutumista.

Jytyn liittovaltuusto on parhaillaan koolla Helsingissä ja myös se vaatii kannanotossaan, että tällä hallituskaudella palkkatasa-arvoon puututtaisiin tehokkaammin.

– Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä tyytyä minimiin. Halutessamme pystymme parempaan, liittovaltuuston puheenjohtaja Seija Hovi-Kuikko painottaa.

MITÄ EU:N palkka-avoimuusdirektiivi sitten pitää sisällään?

Jo Euroopan unionin perussopimukset edellyttävät, että samasta ja samanarvoisesta työstä pitää maksaa sama palkka sukupuolesta riippumatta. Direktiivi edellyttää, että työnantajilla on käytössä palkkarakenteet, jotka varmistavat tämän periaatteen toteutumisen.

Työnhakijoilla on myös oikeus saada tietoa haettavan työpaikan alkupalkkauksesta tai sen vaihteluvälistä. Työntekijällä on lisäksi oikeus pyynnöstä saada kirjallisesti tieto sekä henkilökohtaisesta että samaa tai samanarvoista työtä tekevien keskimääräisestä palkkatasosta sukupuolen mukaan eroteltuna.

Vähintään sadan työntekijän työnantajan pitää raportoida palkkatasosta julkisesti – isompien vuosittain, pienemmillä riittää kerran kolmessa vuodessa.

Tieto pitää toimittaa viranomaisille, jotka vastaavat tietojen kokoamisesta ja julkaisemisesta. Työnantaja voi julkaista tiedot esimerkiksi verkkosivustollaan. Kaikki tiedot on annettava työntekijöiden edustajille.

Tällaista on siis muun muassa tiedossa.

JYTY HOPUTTAA Suomen hallitusta ryhtymään nopeasti toimiin, sillä moni työnantaja valmistautuu jo direktiivin voimaantuloon. Niiden olisi hyvä tietää, millaisia vaatimuksia niille on tulossa.

– Tästä tullaan taistelemaan verissä päin, miten direktiivin myötä Suomen lainsäädäntöä pitää muuttaa. Työnantajapuolen mielestä ei luultavasti tarvitse tehdä oikein mitään. Mutta ei se näin mene, Maarianvaara huomauttaa.

Esimakua tuli viime hallituskaudella, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK käveli ulos työryhmästä, jossa valmisteltiin palkka-avoimuuden lisäämistä tasa-arvolaissa. Sen sijaan palkansaajapuoli oli Maarianvaaran ja Voiman mukaan hyvin yhtenäinen kannoissaan.

Jyty kehottaa ottamaan mallia Ruotsista, jossa asetettiin selvityshenkilö valmistelemaan direktiivin toimeenpanoa jo syksyllä 2023. Suomen hallitus on vasta lähtötelineissä.

Olisi pitänyt aloittaa jo eilen, Maarianvaara huomauttaa, mutta tiedossa on vasta kolmikantaisen työryhmän asettaminen joskus myöhemmin. Työn on kuitenkin suunniteltu olevan valmiina jo maaliskuussa 2025.

– Tässä on vähän samaa kuin muissakin hallituksen työelämän uudistuksissa – kaikki yritetään puskea läpi hyvin nopeasti ja kovalla poliittisella ohjauksella. Pahoin pelkään, että tässä asiassa tapahtuu niin, että vitkutellaan pitkään, että lopussa tulee kiire.

“Tasa-arvon mallimaan Suomen on korkea aika ryhtyä toimeen.”

Hallitusohjelmassa lukee siis, että palkka-avoimuutta edistetään EU-direktiivin minimisäännösten mukaisesti. Voima pitää tätä hyvin surullisena tavoitteena.

– Tasa-arvon mallimaan Suomen on korkea aika ryhtyä toimeen. Kyllä meillä pitäisi olla enemmän kunnianhimoa, jos edes haluamme yrittää olla edelläkävijöitä. Meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, mitä olemme pystyneet tasa-arvossa ja työelämän asioissa tekemään vuosikymmenten aikana ja kehittyä koko ajan parempaan suuntaan.

AIEMMASSA työssään tasa-arvovaltuutettuna Maarianvaara teki vuonna 2018 selvityksen palkka-avoimuudesta. Työnantajat vastustivat avoimuutta perustellen, että jos palkat ovat julkisia, työnantajat eivät voi enää maksaa kenellekään parempaa palkkaa.

– Onko todellakin niin, että parempaa palkkaa voi maksaa vain salassa? Ja jos palkan pitäisi kannustaa ihmistä parempiin suorituksiin, eikö kannattaisi kertoa julkisesti, että näillä perusteilla voi saada vaikkapa tulospalkkiota tai henkilökohtaista lisää. En ole koskaan käsittänyt sitä, mikä avoimuudessa on niin pelottavaa, Maarianvaara ihmettelee.

Työntekijät ovat huonoja puhumaan palkoistaan, Voima harmittelee. Se hyödyttäisi kuitenkin esimerkiksi perusteettomien palkkaerojen havaitsemisessa.

– Mutta kun kukaan ei oikein uskalla suutaan avata, erot jäävät helposti huomaamatta.

Jytyn jäsenistö, joka työskentelee pääsääntöisesti kunnissa ja hyvinvointialueilla on hänen mukaansa tottunut siihen, että palkat ovat selvitettävissä. Eikä mitään hirveää härdelliä ole syntynyt.

JULKINEN sektori on nostanut keskusteluun miehen ja naisen työn hinnan. Jytyn jäsenet työskentelevät hyvin naisvaltaisilla aloilla kuntien ja hyvinvointialueiden lisäksi järjestöissä ja seurakunnissa, mutta myös yksityisellä sektorilla.

– Työ naisvaltaisella alalla on perinteisesti arvioitu jotenkin halvemmaksi kuin monella miesvaltaisella. Mutta jos on saman tason koulutus, onko perusteltua maksaa ”miesten aloilla” isompia palkkoja kuin ”naisten aloilla”. Tämä on meidän sektorimme iso kysymys, Voima huomauttaa.

Rekrytoinneissa näkyy hänen mukaansa myös se, että naiset ovat ujompia pyytämään parempaa palkkaa. Ei uskalla laittaa niin korkeaa palkkatoivetta, että jää heti rannalle. Palkkatoivomuksenkin esittäminen helpottuu, kun EU-direktiivin mukaan työnhakutilanteessa hakijalla on oikeus tietoon alkupalkasta tai palkan vaihteluvälistä.

EU-VAALIT ovat Voiman mukaan tärkeät vaalit myös suomalaisten palkansaajien ja työelämän kannalta. Hän toivoo, että parlamenttiin pääsee europarlamentaarikko jos toinenkin, joka on erikoistunut erityisesti työelämän asioihin – semminkin, kun Suomen hallituksessa ei näytä löytyvän kovin suurta halua kehittää työelämää.

Keskusteluaiheet liikkuvat lähinnä turvallisuuden ympärillä näissä vaaleissa.

– Riittääkö se, että mennään turvallisuus ja teollisuuden kilpailukyky edellä kohti uutta Eurooppaa ja unohdetaan ympäristö, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja työelämän kehittäminen, Maarianvaara kysyy.

“Pelastetaan hyvinvointivaltio tuhoamalla hyvinvointivaltio.”

Suomen hallituksen leikkauspolitiikka ja mihin se johtaa mietityttää Jytyssä.

– Pelastetaan hyvinvointivaltio tuhoamalla hyvinvointivaltio. Tämä on pelottavaa ajattelua, että kaikki rakenteet täytyy purkaa, koska meillä ei ole varaa niihin. Pitäisi miettiä, missä olemme 20 vuoden päästä, jos puramme kaiken, Maarianvaara pohtii.

– On pikavoittojen tavoittelua, kun esimerkiksi ennaltaehkäisevästä työstä leikataan paljon. Näiden säästöjen seuraukset näemme edessämme jonkun ajan päästä. Talouskurimuksen yli pitäisi osata katsoa hieman pidemmälle, mihin viemme yhteiskuntaamme, Voima muistuttaa.