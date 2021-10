Paluu elämään

Huutakaa ” hep ” – kuka ekana muistaa millaista elämää elimme aikana ennen koronaa!? Kirsi Hyvönen aluetoimitsija Teollisuusliitto

Muistatko millaista oli arkiaamuisin herätä työmatkan pituudesta riippuen kellon soittoon vaikkapa tuntia nykyistä aiemmin? Koirien lenkitys, pikainen aamupala ja hyppy auton rattiin. Toimistolle saavuttaessa joku aamuvirkumpi oli jo ehkä ehtinyt keittää työkavereille kahvit. Silmät sikkuraisina kukin kertoili kuulumisia kunnes hajaannuimme kukin omiin työhuoneisiimme työtehtäviemme pariin. Lounasajan lähestyessä yhdessä pohdittiin kaikille mieluista lounaspaikkaa. Jos työkaverilla sattui olemaan suruja taikka murheita, niin halauksen antaminen oli aivan tavallista.

Kenenkään ei tarvinnut käyttää maskia naamallaan. Hammaslääkäriin mennessä toki henkilökunnalla sellaiset olivat ihan arkipäivää. Jos aivastutti, niin sai aivastaa ilman että sai osakseen paheksuvia katseita. Loma-aikojen lähestyessä moni hyppäsi lentokoneeseen ja lentää hurautti kohti lämpimiä rantoja ja kohti suloisia kesätuulia. Suurin huoli oli ehkäpä turistiripuli taikka huono omatunto ilmaston saastuttamisesta lentämisestä johtuen.

Ja taas sai halata. Halattiin lomallelähtijöitä, lomilta palaavia, vanhuksia, lapsenlapsia. Olit huonokäytöksinen moukka, jos et kätellyt kun tapasit uusia ihmisiä. Vapaalla sai tanssia ja laulaa sielunsa kyllyydestä. Ruokakaupassa kukaan ei mulkoillut sinua kun asioit kaupassa ilman maskia.

Nyt olemme rämpineet koronaelämää jo pitkälti toista vuotta. Pikkuhiljaa rokotuskattavuus paranee ja rajoituksia puretaan, eikä jokapäiväisiin rutiineihin kuulu vahtia koronalukuja iltapäivälehdistä. Etätyösuositukset poistuvat ja olemme siis uuden vanhan alkumetreillä. Mutta palaako entinen elämä vai käytämmekö hyödyksi niitä muutoksia, joita väkisin jouduimme epidemian velloessa ottaa käyttöön? Ehkäpä olisi oikein järkevää hyödyntää opittuja ja hyväksi havaittuja etätyökäytäntöjä? Miksi toimistoille pitäisi matkustaa tekemään taas töitä, joita olet jo pitkään tehnyt myös kotona. Puhutaan hienosti hybridimalleista, joilla livenä tehtävä työ ja etätyön tekeminen voitaisiin yhdistää. Tehokasta ja käytännöllistä sellaisille, joille tuo etätyön tekeminen ylipäätään sopii.

Itse olen iloinnut ehkä eniten siitä, että saa taas kohdata ihmisiä. En tiedä onko päässäni nyrjähtänyt joku osa pois paikoiltaan, mutta niiden” ei niin mukavienkin ” ihmisten tapaamisessa on jotain outoa eksotiikkaa. Ja pikkuhiljaa voimme palata halailijoiksi ja kättelijöiksi. Melkein kuin ihmisiksi ennen koronaa.

Toki vielä saa luvan kanssa paheksua niitä, jotka eivät aio koronarokotteita ottaa. Turha sitten kitistä kun osa rajoitteista joudutaan vielä kestämään, jos ei kantti anna periksi ottaa piikkejä. Mutta mikä oikeus noilla rokottamattomilla on estää se, että paluu entiseen elämäämme lykkäytyy kauemmaksi? Paljon minua viisaammat ihmiset kun ovat sanoneet, että on aika kova tie olla ottamatta rokotteita ja sairastamisen kautta saada koronaan immuniteetti. Kyllä jo ihan sillä perusteella rokotteet ovat suotavia ottaa, että me halailijat pääsemme halailemaan – jopa sinua.

