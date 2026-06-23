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Työmarkkinat

23.6.2026 10:12 ・ Päivitetty: 23.6.2026 10:12

PAM alkoholilaista: Valtava työturvallisuusriski työntekijöille

VILJA SIRVIÖ / LEHTIKUVA
Eduskunta hyväksyi myös Alkon aukioloaikojen laajennuksen.

Palvelualojen ammattiliitto PAM pitää eduskunnan tänään hyväksymää uutta alkoholilakia valtavana työturvallisuusriskinä ja Alkon aseman tietoisena romuttamisena.

Demokraatti

Demokraatti

– Hallitusohjelmassa linjataan, ettei Alkon kansanterveydellistä tehtävää ja asemaa muuteta, mutta silti hallitus puski läpi lain, jonka myötä viinaa voisi jatkossa tilata kaikkialta Euroopasta – ohi Alkon monopolin ja suoraan kotiovelle. Huolestuttavaa on myös, että hallitus jyräsi päätöksellään sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanterveyttä korostaneen kannan, PAMin työehtojohtaja Sirpa Leppäkangas sanoo tiedotteessa.

PAMin mukaan valiokunnan kannan ohittaminen tarkoittaa, että uudistuksen riskit työturvallisuudelle jäivät ratkaisematta. Valiokunta esitti lakiin asiantuntijakuulemisten jälkeen merkittäviä muutoksia. Valiokunta olisi esimerkiksi jättänyt väkevät pois kotiinkuljetuksen piiristä, estänyt alkoholin heräteostokset pikakuljetuskiellolla, edellyttänyt etämyyntiin vahvaa sähköistä tunnistautumista ja vaatinut, että kotiinkuljettajat ovat lähtökohtaisesti työsuhteessa.

PAM katsoo, että alkoholin kotiinkuljetukseen liittyy merkittäviä työturvariskejä. Liitto on vaatinut, että alkoholia kuljettavien tulisi aina olla työsuhteessa, jolloin heillä olisi työnantajan ja työterveyshuollon tuki turvanaan.

– Alkoholin luovutus siirtyy nyt valvontakameroiden, vartijoiden ja turvallisen työympäristön suojista yksinäisten, heikossa työmarkkina-asemassa ja vailla lakisääteistä työsuojelua olevien lähettien keikkatyöksi, Leppäkangas sanoo.

EDUSKUNTA hyväksyi samalla myös Alkon aukioloaikojen laajennuksen. Hallitus katsoi, että etämyynnin ja kotiinkuljetuksen takia Alkon toimintaedellytykset heikkenisivät ja päätti siksi, että Alkon aukioloajat tuli laajentaa koskemaan myös sunnuntait ja arkipyhät. PAM pitää päätöstä vastuuttomana.

– Hallitus heikentää omilla toimillaan Alkon asemaa ja yrittää sitten paikkailla virheitään pidentämällä aukioloaikoja. Työntekijöiden asema heikkenee ja Alkon monopoliasema vaarantuu, mutta se ei näytä hallituspuolueita huolettavan.

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