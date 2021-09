PAMille yli 400 kertomusta pikaruoka-alan työoloista – ”On huolestuttavaa, että työnantajat eivät noudata työehtosopimusta”

PAM aloitti pari viikkoa sitten tehostetut toimenpiteet pikaruoka-alan epäkohtien selvittämiseksi. Toimien tavoitteena oli tarjota erityisesti nuorille helppo tapa ottaa yhteyttä ammattiliittoon. PAM avasi Pikalinjan pikaruokaravintoloissa työskenteleville ja sai yli 400 kertomusta alan työntekijöiltä väärinkohtelusta.

– Näiden kahden viikon aikana tekemiemme toimenpiteiden ja saatujen yhteydenottojen määrä kertoo akuutista tarpeesta korjata työntekijöiden työturvallisuutta ja työoloja pikaruoka-alalla. Tähän työhön tarvitaan mukaan niin työntekijät, ammattiliitto, työnantajat kuin työsuojeluviranomaiset, PAMin järjestöjohtaja Risto Kalliorinne kertoo tiedotteessa.

Liiton saamissa yhteydenotoissa korostuivat erityisesti puutteet työaikoihin ja taukoihin liittyvien työehtosopimusten määräysten noudattamisessa.

– Näistä asioista on sovittu juuri siitä syystä, että ne suojelevat työntekijää. On huolestuttavaa, että työnantajat eivät noudata työehtosopimusta, joka on yleissitova ja sen piirissä ovat kaikki alalla työskentelevät työntekijät, Kalliorinne sanoo.