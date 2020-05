Pandemia vaikuttaa talouteen rajusti – Kiina ei poikkeuksellisesti aseta kasvutavoitetta

Kiina ei aseta tänä vuonna poikkeuksellisesti lainkaan talouden kasvutavoitetta, maan pääministeri Li Keqiang kertoi perjantaina.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Li puhui Kiinan kansankongressin 10-päiväisen kokouksen avajaisiksi. Hänen mukaansa Kiinan hallitus keskittyy tavoitteiden asettamisen sijaan työllisyyden vakauttamiseen ja elintason turvaamiseen koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden keskellä.

Li kertoi hallinnon laskevan liikkeelle 3,75 biljoonan juanin (481 miljardin euron) arvosta valtion velkakirjoja. Tavoitteena on saada investoinnit infrastruktuuriin uudelleen käyntiin.

Pääministerin mukaan Kiinan alijäämän odotetaan kasvavan tänä vuonna 3,6 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Koronaviruspandemia lähti viime vuoden lopulla liikkeelle Kiinasta, mutta maa on saanut viruksen kuriin tiukkojen rajoitustoimien avulla.

Pandemian vaikutukset Kiinan talouteen ovat silti rajut, sillä koronavirus on painanut maailmantalouden syvään taantumaan.

Kiinan talouskasvu pysähtyi jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä rajoitustoimien seurauksena, ja länsimaiden ajautuminen taantumaan tuntuu Kiinan taloudessakin vielä pitkään.

Kasvutavoitteet ovat perinteisesti antaneet suuntaa sille, kuinka paljon Kiinan hallitus aikoo investoida talouskasvuun.

Ennen pandemiaa Kiinan oli ennakoitu asettavan tälle vuodelle kuuden prosentin kasvutavoitteen, mikä olisi täyttänyt maan hallinnon keskeisen tavoitteen tuplata bruttokansantuote vuodesta 2010 vuoteen 2020. Koronavirus kuitenkin muutti tilanteen täysin.

”Epidemia ei tällä hetkellä ole vielä tullut päätökseen.”

Li sanoi Kiinan olevan erittäin tietoinen maan kohtaamista taloudellisista vaikeuksista.

Pääministeri totesi Kiinan yltäneen merkittäviin strategisiin saavutuksiin koronaviruksen torjumisessa, vaikka virusta ei ole vielä täysin kukistettu.

– Epidemia ei tällä hetkellä ole vielä tullut päätökseen, ja meillä on valtavia tehtäviä kehityksen edistämisessä, Li sanoi puheessaan.

Kiinassa on todettu Worldometer-tilastosivuston mukaan vajaat 83 000 koronavirustartuntaa ja vahvistettu reilut 4 600 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Miljoonaa asukasta kohden kuolemia on kolme, kun Suomessa vastaava luku on 55. Viime viikkoina Kiinassa on todettu päivittäin vain kourallinen uusia tartuntoja.