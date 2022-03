Paperiliitto jatkaa lakkoa UPM:n toimipaikoilla kahdella viikolla

Paperiliitto kertoo tiedotteessaan, että sen neuvottelijat ovat tavanneet UPM:n liiketoimintojen edustajia päivittäin ja tapaamisia on sovittuna myös lähipäiville.

”Sopimusehtoja työstetään edelleen sovittelijan ohjauksessa. Koska ratkaisua Paperiliiton ja UPM:n välisistä työehdoista ei vieläkään ole saatu, Paperiliitto jatkaa lakkoa UPM:n toimipaikoilla aiemmin ilmoitetusta 16.4. kahdella viikolla eli 30.4. kello 6 saakka, ellei sitä ennen saavuteta neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta”, liitto tiedottaa.

Tähän mennessä 90 päivää kestänyt lakko koskee kaikkia päättyneen paperiteollisuuden työehtosopimuksen alaisia töitä UPM:n toimipaikoilla lukuunottamatta töitä, jotka Helsingin käräjäoikeus rajasi tammikuussa lakon ulkopuolelle. Lakko koskee 12 toimipaikalla kaikkiaan noin 2000 Paperiliiton jäsentä.

Paperiliitto ja UPM koettavat saada sovittua uudet yrityskohtaiset työehdot päättyneen paperiteollisuuden sopimuksen jälkeen.

”Lakko on pitkittynyt, koska osapuolten tavoitteet eivät ole keskinäisissä neuvotteluissa eivätkä sovittelunkaan aikana riittävästi lähentyneet. UPM Pulpin eli selluliiketoiminnan osalta saatuun sovittelijan sovintoesitykseen on vastaamisaikaa jäljellä kaksi viikkoa, 14. huhtikuuta saakka. Paperiliiton tavoite on saada eri liiketoimintojen ratkaisut valmiiksi harkinta-ajan kuluessa.”