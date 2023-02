Pohjanmaalla on tällä hetkellä manner-Suomen alhaisin työttömyysaste. Tietyillä aloilla voidaan puhua jo akuutista työvoimapulasta; osaajista ja tekijöistä käydään kovaa kilpailua. Jasmin Granholm Kuntapäättäjä (sd.), Vaasa

Myös hyvästä johtajuudesta ja työntekijäkokemuksesta tulee puhua yhä enemmän julkisuudessa. Työnantajien tulee panostaa työntekijäkokemukseen yhä vahvemmin.

Haluan nähdä tulevaisuudessa, että työpaikoilla sijoitetaan ensisijaisesti ihmisiin silloinkin, kun liiketoiminta ei ole kaikista kannattavinta. Hyvinvoiva henkilöstö maksaa itsensä takaisin, sillä tuottavuus ja hyvinvointi linkittyvät vahvasti yhteen. Paluuta vanhaan ei enää ole. Me olemme suuren murroksen kynnyksellä: miten parannamme työelämää, kaikille?

TYÖVOIMAPULAN yksi ratkaisusta on tietenkin työperäinen maahanmuutto. Työikäisen väestön määrä Suomessa on vähentynyt huomattavasti. Seuraavan kahden vuosikymmenen aikana määrä vähenee hitaammin, kunnes on ennustettu sen kiihtyvän jälleen 2040-luvulla. Suomessa on aika tehdä pitkäjänteistä politiikkaa, jossa tehdään parempaa työelämää, kaikille.

Meidän täytyy pitää huolta siitä, että menemme yhä vahvemmin kohti eettisesti ja sosiaalisesti kestävää rekrytointia. Työperäistä maahanmuuttoa tulee helpottaa, ei vaikeuttaa. Samalla prosessien tulee olla kunnossa: työvoiman hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa tulee kitkeä kaikin tavoin. Meidän täytyy tarkastella sanktioita, mitä tulee, kun sopimuksia ja työehtoja rikotaan.

Toivon, että tulevaisuudessakin ay-liike on vahvasti mukana, kun työperäinen maahanmuutto kasvaa. Heillä on erittäin tärkeä rooli tässä palapelissä. Kuka on parempi jakamaan tietoa suomalaisen työelämän pelisäännöistä kuin vahva ammattiyhdistysliike? Toivon jatkossakin entistä enemmän panostuksia ulkomaisen työvoiman perehdytykseen heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

MINUA pohdituttaa Suomen vetovoiman lisäksi meidän pitovoimamme. Miten me voimme edistää, yksin ja yhdessä, kotoutumista? Kulttuurinmuutosta tarvitaan, se on selvää.

Työyhteisöjä tulee ehdottomasti tukea muutoksessa, kun työperäinen maahanmuutto väistämättä muuttaa työyhteisöjä yhä monimuotoisempaan suuntaan. Meillä täytyy olla työkaluja tähän muutokseen, mutta meillä täytyy olla myös tahtoa olla valmiita tähän muutokseen. Minä olen valmis, oletko sinä?

SDP:llä on suunnitelma siitä, miten työelämästä tehdään entistä parempaa. Meillä on onneksi rohkeutta olla ihmisten puolella. Ole sinäkin, käytä ääntäsi eduskuntavaaleissa.

Kirjoittaja on tuottaja-toimittaja ja kuntapäättäjä (sd.) Vaasasta.