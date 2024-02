Parhaan dekkarin Vuoden johtolanka -palkinto Kale Puontille

Kale Puonti voitti Suomen Dekkariseuran perinteisen palkinnon romaanillaan Fadi (Bazar 2023). DEMOKRAATTI Demokraatti

Palkintoraati perusteli valintaa näin:

– Puontin Fadi-teoksen tarina on jäntevä, hyvin etenevä ja jännittävä. Pasilan Myrkky -sarjan itsenäiset osat, Fadi mukaan lukien, kuvaavat pääkaupunkiseudun rikoksia karusti ja ytimekkäästi. Kirjan ansiona on tapahtumien kuvaaminen paitsi poliisin kuin myös rikollisten näkökulmasta. Kirjailijan oman työnsä asiantuntemus ja poliisityön arjen uskottava välittäminen yhdistyy taitavaan kirjoittamiseen. Fadi on erinomainen, tiiviisti kirjoitettu dekkari ja hieno lukukokemus.

Kale Puonti (s. 1962) työskenteli yli 30 vuotta Helsingissä huume- ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkin-nassa. Fadi on viides osa Helsingin huumepolisiin työstä kertovaa Pasilan myrkky -dekkarisarjaa. Sarjan ensimmäiseen osaan pohjautuva tv-sarja Pasilan myrkky – Manni alkoi tammikuussa 2024 Ruutu+ -palvelussa.

Puonti on kirjoittanut myös tietokirjat Kokaiinikeilapallo ja muita huumekytän tapauksia (Bazar 2023) ja Satu – Alamaailman rautarouva (Bazar 2021). Lisäksi hänet tunnetaan MTV3:n Rikospaikka-ohjelman vakiokasvona ja suositun Immun ja Kalen rötöskatsaus -podcast-äänikirjasarjan toisena tekijänä.

Vuoden esikoisdekkari -kunniakirjan sai Rebekka Härkönen romaanillaan Prinsessamekko (Bazar 2023).

Ulkomaisen jännityskirjallisuuden kunniakirja myönnettiin norjalaiselle Jørn Lier Horstille William Wisting -romaanisarjasta sekä lasten- ja nuortendekkareista.