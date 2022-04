26-vuotiaalla miehellä epäillään olleen lähes 130 uhria – suurin osa 10-17-vuotiaita tyttöjä

Sisä-Suomen poliisi epäilee 26-vuotiasta pirkanmaalaista miestä laajasta seksuaalirikossarjasta, jossa uhreina on lähes 130 lasta ja nuorta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisin mukaan suurin osa miehen uhreista on ollut 10-17-vuotiaita tyttöjä. Poliisin mukaan mies on tutustunut uhreihin eri viestisovelluksissa, missä hän on pyrkinyt saamaan heidät lähettämään itsestään alastonkuvia tai muuta seksuaalissävytteistä materiaalia.

Poliisi pitää todennäköisenä, että uhreja tulee ilmi vielä lisää.

Mies on ollut rikosepäilyjen vuoksi vangittuna viime vuoden syyskuun lopulta lähtien. Hänen vangitsemistaan jatkettiin viime viikolla.