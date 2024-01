Parlamentin ylähuone päätti lykätä Ruanda-lakia – merkittävä takaisku pääministeri Sunakille

Britanniassa parlamentin ylähuone on äänestänyt kiistellyn maahantulopolitiikkaan liittyvän Ruanda-lain lykkäämisestä. Kyseessä on paljon puhututtanut laki, jolla turvapaikanhakijoita lähetettäisiin Ruandaan odottamaan päätöstä turvapaikasta. He kuitenkin saisivat jäädä myönteisen päätöksen jälkeen vain Ruandaan, eivät Britanniaan.