Paula Werning kiittelee uutta ajokorttilakia: ”Nuorten liikkumista helpotetaan”

SDP:n kansanedustaja Paula Werning on tyytyväinen, että liikenneministeri Timo Harakka (sd.) on tarttunut nuorten kuljettajien turvallisuuden lisäämiseen ja mahdollisuuksiin liikkua. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 5.5.2022.

Uudistuksen tavoitteena on ennen kaikkea lisätä ja parantaa nuorten kuljettajien turvallisuutta. Viime kaudella ajokorttikoulutuksen vaatimuksia laskettiin, jotta ajokortin hintaa pystyttiin alentamaan.

”Uudistuksen myötä 17-vuotiaiden ikäpoikkeuslupien myöntämisperusteita höllennettiin. On tärkeää, että nuorten liikkumista helpotetaan opiskelun, työn ja harrastusten tarpeisiin. Tämän uudistuksen myötä on edelleen tarkoitus joustavoittaa ajokortin hankintaa”, Werning sanoo tiedotteessaan.

Poikkeuslupia myönnettiin viime vuonna jo 14 000.

”Hallitus esittääkin nyt, että nykyisestä lupamenettelystä luovutaan tarpeettomana, sillä lähes 95 prosenttia hakijoista saa jo luvan lain perusteella.”

Jatkossa luvan saisi huoltajan suostumuksella. Vastavuoroisesti 17-vuotiaiden ajokorttiin esitetään rajoituksia, joilla parannetaan entisestään liikenneturvallisuutta.

”Tilastoita tarkasteltaessa on havaittavissa, että usein syynä ajokieltoon määräämiselle on törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, joka 17-vuotiailla uusilla B-ajokorttiluokan kuljettajien kohdalla ollut noin 40%. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että muutostarpeita nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden parantamiseksi arvioidaan. Esimerkiksi kuljettaja joutuisi käyttämään nuoren kuljettajan merkkiä ajoneuvossa ja ajaminen olisi kiellettyä öisin. Ja jotta kuskin keskittyminen ei herpaantuisi, sallittaisiin kyytiin vain yksi matkustaja.”

Werning muistuttaa myös, että samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että ajolupaan oikeuttava opetusmäärä on riittävä niin teoria- kuin ajo-opetuksen suhteen.

”B-ajokortin riskientunnustuskoulutukseen sisällyttäisiin lisäksi simulaattorin sijaan pakollinen ajoharjoittelu, kunhan rata on käytettävissä 80 km:n säteellä. Tämä on tarpeellista, koska Suomessa kelit vaihtelevat usein ja nopeastikin. Ei ole sama ajaa kesällä, kuin liukkaalla talvikelillä. Teoriakokeen vilpistä napsahtaisi rangaistukseksi 6 kk:n osallistumiskielto. On hyvä, että ajokieltoon määrättyjen kuljettajien pakollinen lisäkoulutus laajennettaisiin koskemaan myös mopoja, mopoautoja ja traktoriluokkia. Nämä ovat myös riskitekijöitä liikenteessä.”