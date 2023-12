Pedro Nuno Santos nousi Portugalin valtapuolueen johtoon

Portugalissa valtaa pitävä sosialistipuolue on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen Pedro Nuno Santosin (kuvassa). Entinen infrastruktuuriministeri Santos sai perjantaina alkaneessa jäsenäänestyksessä 62 prosenttia äänistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolueen vasemmistosiiven kannattama Santos seuraa pestissä korruptioskandaalin vuoksi eroamaan joutunutta pääministeriä ja puoluejohtajaa Antonio Costaa.

Myös Santosilla on takanaan oma korruptioskandaalinsa, jonka vuoksi hän jätti tehtävänsä ministerinä viime vuonna.

Voittopuheessaan lauantaina Santos lupasi tuoda vakautta maahan, jota uhkaa elinkustannuskriisi ja talouden supistuminen.

Puheenjohtajavaalissa saivat äänestää sosialistipuolueen noin 60 000 jäsentä. Santosin suurin haastaja äänestyksessä oli puolueen keskustaa edustava nykyinen sisäministeri Jose Luis Carneiro.

Uuden puheenjohtajan on määrä luotsata puolueensa maaliskuussa järjestettäviin ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin. Sosialisteilla on enemmistö Portugalin parlamentissa, mutta mielipidemittausten mukaan puolue on menettämässä asemiaan tulevissa vaaleissa.