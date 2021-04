Pekka Haavisto: Navalnyin pitää saada tarvitsemaansa lääketieteellistä apua – kuolema olisi ”hyvin shokeeraava uutinen”

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan kaikki EU-maat ovat yksimielisiä siitä, että Venäjällä vankilassa olevan oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin täytyy saada viipymättä hoitoa terveydentilaansa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Navalnyi on ollut yli kaksi viikkoa syömälakossa ja vaatinut kunnollista lääkärinhoitoa selkäkipuihin sekä raajojen tunnottomuuteen. Lääkärit ovat varoittaneet, että nälkälakossa olevan Navalnyin sydän voi pysähtyä hetkenä minä hyvänsä.

– Viesti on hyvin selvä Venäjälle: Navalnyin pitää saada tarvitsemaansa lääketieteellistä apua. Euroopan unioni on nyt sunnuntaina illansuussa reagoinut tähän 27 maan yhteisellä kannanotolla. Samassa yhteydessä ilmaistiin ylipäätään huoli poliittisten oikeuksien yhä heikommasta toteutumisesta Venäjällä, Haavisto kertoi STT:lle puhelimitse.

Euroopan unionin 27 maata ilmaisivat kannanotossa huolensa Navalnyin tilanteesta. Haaviston mukaan EU katsoo Venäjän viranomaisten olevan vastuussa Navalnyin tilanteesta tällä hetkellä.

Haavisto kertoo, että hälyttävä tilanne sai EU-maat muotoilemaan kannanoton jo nyt, vaikka Euroopan unionin ulkoministerit kokoustavat huomenna maanantaina.

Rokotteet politikoinnin ulkopuolelle

Jos Navalnyi kuolisi, olisi se Haaviston mukaan ”hyvin shokeeraava uutinen”.

– Hänellehän ei ole määrätty kuolemanrangaistusta mistään hänen tekemisistään, mutta jos hoidon puute johtaa siihen, että henkilön henki vaarantuu, kertoo se tietysti aika karua kertomaa suhtautumisesta Navalnyiin Venäjän viranomaisten taholta ja siitä, että hänelle ei ole annettu tarvittavaa apua.

Haavisto ei ole keskustellut venäläisviranomaisten kanssa Navalnyin tilanteesta nyt, mutta asiasta oli puhetta muun muassa hänen helmikuisella vierailullaan Pietarissa. Tuolloin Haavisto tapasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin.

– Venäjä kokee kyseessä olevan maan sisäinen asia ja suhtautuu melko kielteisesti siihen, että länsimaat ja EU asiaan puuttuvat. Meistä taas kyse on poliittisten oikeuksien toteutumisesta, ja ne ovat kansainvälisiä ja yleismaailmallisia oikeuksia.

Haavisto sanoo, että rokoteasiat ”on koitettu pitää erillään politikoinnista”, kun häneltä kysyy, voiko Suomi harkita venäläisen Sputnik-rokotteen käyttöönottoa tällaisessa tilanteessa.

– Suomikin on jättänyt Euroopan lääkeviraston päätettäväksi, mitä rokotteita voi ylipäätään Euroopan unionin alueella käyttää turvallisesti. Sputnikin osaltahan mitään tällaista hyväksyntää ei vielä ole olemassa.

Tshekki kertoi karkottavansa venäläisdiplomaatteja

Tshekki ilmoitti lauantaina, että se karkottaa 18 venäläisdiplomaattia, jotka sen mukaan ovat Venäjän sotilastiedustelun (GRU) ja Venäjän ulkomaantiedustelun (SVR) vakoojia.

Tshekin pääministerin Andrej Babishin mukaan on olemassa selviä todisteita, jotka yhdistävät GRU:n upseerit ammusvarikon räjähdykseen Tshekin itäosassa vuonna 2014. Räjähdyksessä kuoli kaksi ihmistä.

– Tämä on hyvin uusi tieto meille kaikille. Puhutaan seitsemän vuoden takaisesta asiasta, josta ilmeisesti Tshekillä on uutta tutkimustietoa. Jäämme odottamaan huomiseen ulkoministerikokoukseen, että mitä Tshekki tästä tilanteesta kertoo. Näiden tietojen pohjalta on vaikeaa reagoida, Haavisto sanoo.

– Eihän tämä tietysti ole mikään hyvä uutinen, jos tällainen tapahtuma ja yhteys Venäjään on löytynyt. Mutta odotetaan rauhassa, mitä Tshekki tästä kertoo.

Haavisto uskoo, että maanantaina ulkoministerikokouksen pöydällä ovat ainakin Navalnyi, Tshekin tilanne sekä Ukrainan tilanne.