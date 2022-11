Pekka Haavisto: ”Varmaankin avainkysymyksenä on Unkarin parlamentin toiminta lähipäivinä ja lähiviikkoina”

Unkari kertoi eilen keskiviikkona ratifioivansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ennen Turkkia. Asiasta ilmoitti pääministeri Viktor Orbanin kansliapäällikkö. Johannes Ijäs Demokraatti Rane Aunimo Demokraatti

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi asiaa eduskunnassa torstaina.

– Varmaankin avainkysymyksenä on Unkarin parlamentin toiminta lähipäivinä ja lähiviikkoina, että millä tavalla he aikoo asiaa käsitellä. Olen näkevinäni näissä puheissa ja keskusteluissa linkitystä EU:n talouspakettiin, jota ollaan tekemässä Unkarin osalta. Minusta on tärkeää seurata hyvin tarkkaan talouspaketin muotoutuessa myös sitä, miten Unkarin kannat tässä muotoutuu. Totta kai toivon, että se heidän alkuperäinen aikataulunsa vuoden loppuun mennessä pitäisi.

Suomi ei ole Haaviston mukaan kuitenkaan saanut suoraa viestiä siitä, että kiista oikeusvaltiokysymyksistä olisi kytkettynä Suomen Nato-prosessiin etenemiseen.

– Tietysti on tärkeää, että seurataan, onko tunnelma tämän tyyppinen. Huomasin, että ainakin Unkarin oppositio oli tällaisia ajatuksia esittänyt julkisuuteen.

Millaisia ajatuksia?

– Sitä että Unkarin hallituksella, hallituspuolueilla on halu sitoa yhteen nämä kaksi asiaa. Toisaalta Suomen ja Ruotsin ratifiointi ja sitten nämä päätökset, joita EU:ssa tehdään Unkarin suhteen.

Haavisto sanoo, että pitää pitää oikeusvaltioperiaatteista kiinni myös jatkossa.

– Meillä on selvät periaatteet, jotka on hyväksytty myös EU:ssa hyvin laveasti. Tällaiset asiat pitää käsitellä aina erillisenä, että tällaisia asioiden paketointeja ei voida tehdä.

Ulkoministeri näkee, että Unkarilla ja Turkilla on erilaiset intressit, vaikka ne ovatkin kaksi jäljellä olevaa Nato-maata, jotka eivät ole vielä ratifioineet Suomen ja Ruotsin hakemuksia. Unkarille on tärkeää on talousyhteistyö EU:n kanssa, Turkilla korostuvat turvallisuuteen liittyvät kysymykset.

– Se että molemmilla mailla on omia asioitaan, joita käsitellään samanaikaisesti, ei vielä yhdistä näiden maiden intressejä.

Haavisto sanoi myös, että Suomen puolelta ei ole mitään estettä sille, että Nato-prosessi tulisi maaliin jo tämän vuoden puolella.

– Tietysti Turkin ja Unkarin osalta tämä odottaa vielä heidän ratifiointejaan. Tällainen loppurutistus tässä on. Suomella ja Ruotsilla on paljon ystäviä Natossa, paljon maita, jotka toivoisivat, että prosessi olisi tätäkin nopeampi ja se osoittautui todeksi jo siinä, kun niin monet maat halusivat niin nopeasti tehdä ratifioinnin heti kun jäsenyyshakemus oli jätetty.