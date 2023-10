Pekka Haavisto vastaa nyt Mika Aaltolan tylyyn kritiikkiin – mainitsee Teuvo Hakkaraisen esimerkkinä

Valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas Mika Aaltola kritisoi valitsijayhdistyksen presidenttiehdokasta Pekka Haavisto (vihr.) tuoreessa kirjassaan Havahtuminen – Turvallisuus Euroopassa (Tammi). DEMOKRAATTI Demokraatti

– Hän on taustalla häärivä vaikuttaja, vaikka antaa ulospäin vaikutelman miellyttävästä dialogimiehestä. Kuulin korkealta tasolta, että Pekka on hyvä, jos hänelle tarkkaan kertoo, mitä pitää tehdä, Aaltola kirjoitti kirjaansa.

Haavisto on vastannut kansanedustaja Hanna Kososen (kesk.) ja SDP:n piirijohtaja Dimitri Qvintuksen Poditiikkaa-podcastissa kritiikkiin.

Haavisto kertoo joutuneensa monta kertaa poliittisella urallaan tilanteeseen, jossa on ollut uuden edessä eikä ole ollut käsikirjaa siitä, miten menetellään. Hän luettelee ympäristöteemojen tuomisen politiikkaan, Afganistanin tilanteen hoitamisen, Al-Holin lapset sekä Suomen Nato-jäsenyyden hakemisen.

– Se on varmaan totta, kun olen tällainen dialogi-ihminen, niin samasta asiasta kysyn aika monelta erilaiselta ihmiseltä mielipiteitä. Yritän jotenkin niistä muodostaa sen ison kokonaisuuden. Minulla on laaja verkko ihmisiä, jotka eivät suinkaan ole kaikki vihreitä, joilta kysyn näitä asioita. Sillä tavalla olen kyllä dialogin ihminen, Haavisto toteaa.

Haavisto lisää, että hänellä on monia esimerkkejä siitä, missä vuorovaikutus on jollain tavalla murtanut jään. Yksi näistä on dialogi europarlamentaarikko Teuvo Hakkaraisen (ps.) kanssa.

– Pidän esimerkiksi edelleen yhteyttä perussuomalaisten meppiin Teuvo Hakkaraiseen säännöllisesti. Kaikki aina ihmettelevät sitä omassa ryhmässäni. Me käymme poliittista keskustelua. Viimeksi tapasin hänet joitakin viikkoja sitten Brysselissä. Kävimme hallitusasetelmaa ja hallitus-oppositioasetelmaa läpi. Ei meillä välttämättä ole samoja mielipiteitä, mutta vaihdamme ajatuksia ja käymme debattia.