Pekka Haavistolta huojentava viesti: ”Se huoli on oikeastaan pois pyyhitty”

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan on tärkeää, että keskustelut Suomen ja Ruotsin jäsenyyshakemuksista Turkin kanssa menevät osana Nato-hakemusprosessia. Turkin on kerrottu aiemmin peränneen Suomelta ja Ruotsilta kirjallisia vastauksia terrorismihuoliinsa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Turkilta on tullut paperi, jossa on heidän näkemyksiään, ja Nato on koonnut omalta puoleltaan Turkille Suomen ja Ruotsin näkemyksiä. Nato on ollut siinä tavallaan aktiivisena postikonttorina tässä välissä, Haavisto kommentoi asiaa eduskunnassa toimittajille torstaina.

Haavisto muistutti, että jäsenyysprosessissa joudutaan joka tapauksessa vastaamaan tiettyihin Naton esittämiin kysymyksiin ja on hyvä, että se tapahtuu nyt koordinoidusti samaan aikaan. Jäsenyyshanke siis tavallaan etenee koko ajan, Haavisto totesi.

Haavisto ei halunnut arvioida, milloin prosessi nytkähtää eteenpäin vaan varoitti, että yllätyksiin on syytä varautua. Hän kuitenkin piti merkittävänsä muun muassa sitä, että monet Nato-maat ovat parlamenteissaankin halunneet jo ilmaista selkeän tukensa Suomen ja Ruotsin jäsenyyksille, vaikka mitään ratifioitavaa ei vielä ole. Myös sotilaallisesta tuesta Suomelle ja Ruotsille on saatu selkeitä viestejä.