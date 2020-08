Pekka Salmi kertaa puoluekokoustunnelmat 2002 ja 2020 – täältä lähtee maanantaina ”yhtenäinen, eteenpäinkatsova ja dynaaminen SDP”

Ympyrä tavallaan sulkeutuu, tuumii Tampereen SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi Tampere-talon edustalla. SDP piti viimeksi puoluekokouksensa Tampereella vuonna 2002 ja silloin nuori Pekka Salmi oli päässyt ensi kertaa puoluekokousedustajaksi.

Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Kaikki oli suurta ja ihmeellistä. Muistan, kun istuin nuorena kloppina siinä tamperelaisen sosialidemokratian kivijalkojen – silloisen valtuustoryhmän puheenjohtajan Pauli Ruoholahden ja valtuuston puheenjohtajan Seppo Salmisen – välissä. Vähän oltiin eri mieltä asioista, mutta tultiin kuitenkin toimeen. Olin vielä idealistisempi silloin kuin mitä nykyään olen – aika on tasoittanut särmiä, hän tunnelmoi.

Salmi on ollut kokousedustajana kaikissa sen jälkeen järjestetyissä puoluekokouksissa, joten klopista on kasvanut konkari. Hän iloitsee, että kokous järjestetään taas Tampereella, vaikka toki nyt koronaviruksen vuoksi kokous järjestyy hyvin erilaisena kuin tamperelaiset olivat alkujaan kaavailleet.

– Kyllä se oli suunnaton pettymys, kun suunnitelmat menivät ihan läskiksi. Toisenlaisissa olosuhteissa olisimme pystyneet hyödyntämään Sorsapuistoa enemmän, tuoda sinne oheistapahtumia ja niin edelleen. Olisimme voineet tuoda kokouksen tamperelaisten iholle. Valitettavasti puoluekokous ei ole nyt näkynyt tamperelaisten suuntaan niin kuin se olisi voinut näkyä, mutta eihän sille mitään voi, Salmi sanoo.

Tamperelaisen näkökulmasta on yhtä kaikki iso ja merkittävä asia, että puoluekokous on juuri täällä. Salmen mukaan Tampereella on paljon ylpeydenaiheita, joita on mukava esitellä muille puoluekokousedustajille.

–Tampereen edistyksestä, kehityksestä ja siitä, miten Tampere on asioita hoitanut, on tullut kiitoksia muista piireistä. Kyllä se on suunnaton ylpeydenaihe, että kokous on omassa kotikaupungissa – tämä on myös kotikaupungille tietynlainen esilläolon paikka, Pekka Salmi kuvailee.

Nyt saatiin loistava johto, periaatteet ja tavoitteet.

Kokouksen tunnelmaa Salmi luonnehtii erilaiseksi kuin muissa puoluekokouksissa. Kun ollaan kahdessa eri salissa ja pidetään turvavälejä, on selvää, ettei sosiaalinen kokemus ole aivan samanlainen kuin täpötäydessä salissa. Silti Salmen fiilis on hyvä, syitä riittää:

– Puolueelle on valittu tamperelainen puheenjohtaja Sanna Marin, täällä on tehty tosi mahtava periaatejulistus, ja toivottavasti saadaan poliittinen ohjelmakin tehtyä. Se on erittäin laaja, monipuolinen ja loistava ohjelma. Tätä kautta fiilikset ovat ihan katossa, Salmi listaa.

Tällä haavaa puoluekokouksessa ei tarvinnut jännittää puheenjohtajan tai puoluesihteerin valintaa, sillä Marinilla ja puoluesihteeriksi valitulla Antton Rönnholmilla ei ollut vastaehdokkaita. Sen sijaan varapuheenjohtajien ja puoluevaltuuston puheenjohtajan pesteistä käytiin kilpaa.

– Se tiedettiin, että varapuheenjohtajakisa on tiukka. Itse olisin toivonut, että kolmikossa olisi ollut Harakan Timo, mutta lopputulos on ihan loistava. Toimiva kokonaisuus, joka pystyy työskentelemään hyvin yhteen, siinä on hyvin erilaisia osaamisalueita, Salmi arvioi tuoretta varapuheenjohtajakolmikkoa.

– Nyt saatiin loistava johto, periaatteet ja tavoitteet. Toivottavasti sitten seuraavasta puoluekokouksesta saadaan uudet eväät järjestökoneistolle, Salmi sanoo.

Ainoa ongelma vaalivoiton tiellä olemme me itse.

Pekka Salmi katsoo, että järjestökoneistoa uuteen uskoon rukkaamalla voitaisiin löytää myös ratkaisuja siihen, miten lisää nuoria saataisiin mukaan liikkeeseen. Hän kertoo, että esimerkiksi Tampereen ja Turun kunnallisjärjestöissä toimii yhteensä kuutisenkymmentä alle 30-vuotiasta jäsentä. Salmi huomauttaa, että vähintään sen verran väkeä tarvitaan, jotta yksi puolueosasto pyörii sulavasti.

– On se aika surkeaa. Tampere ja Turku ovat vielä isoja kaupunkeja, joissa väkimäärä kuitenkin kasvaa, eikä mitään taantuvia paikkakuntia, eikä siitä huolimatta jäseniä vain löydy, Salmi sanoo.

Millainen SDP Tampereelta huomenna maanantaina lähtee, kun kokouksen puheenjohtaja kopauttaa nuijaa kokouksen päättymisen merkiksi?

– Kuten tosi monessa puheenvuorossa on todettu – tosi yhtenäinen, eteenpäinkatsova ja dynaaminen SDP, hän sanoo.

Puoluekokouskonkari ei muista vastaavaa yhdestäkään aiemmasta puoluekokouksesta – aina on ollut jotain pientä, ”jotain heikkouksia”. Nyt hän ei keksi mitään sellaista, vaikka kuinka miettisi.

– Ainoa ongelma vaalivoiton tiellä olemme me itse. Ei pidä liikaa ylpistyä, eikä ottaa mitään itsestäänselvänä. Kaikilla tasoilla pitää tehdä duunia tulevan vaalivoiton eteen, niin ehdokasasettelussa kuin asiapuolella.