Pelastusala ei mahtunut mukaan aikuiskoulutustuen korvaavaan pilottiin – kansanedustaja: ”Tämä on hälyttävää”

SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Piritta Rantanen on huolestunut siitä, että pelastusalan jatkotutkinnot on jätetty hallituksen aikuiskoulutustuen tilalle esittämän pilottihankkeen ulkopuolelle, vaikka alan osaajapula on kriittinen.