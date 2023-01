Pentagon: Yhdysvallat ei ole valmis toimittamaan Ukrainaan Abrams-taistelupanssarivaunuja

Yhdysvallat ei ole tällä hetkellä valmis toimittamaan kehittyneitä Abrams-taistelupanssarivaunujaan Ukrainalle, kertoo puolustusministeriö Pentagonin edustaja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Toimittajille puhunut puolustusministeriön alivaltiosihteeri Colin Kahl perusteli ratkaisua vaunujen huolto- ja koulutusvaikeuksilla.

Saksaa ja sen liittolaisia on vaadittu toimittamaan Ukrainalle Leopard-taistelupanssarivaunuja. Wall Street Journalin mukaan Saksa ei toimita eikä anna liittolaistensa toimittaa saksalaisvalmisteisia vaunuja Ukrainaan, ellei Yhdysvallat lähetä omiaan.

- Abrams on hyvin monimutkainen vaunu. Se on kallis, sillä harjoittelu on vaikeaa ja siinä on suihkumoottori, Kahl sanoi toimittajille ja lisäsi vaunun käyttävän lentopolttoainetta sekä sen huoltamisen olevan hankalaa.

KAHL huomautti myös, että Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin on halunnut välttää sellaisten varusteiden toimittamista Ukrainaan, joita ukrainalaiset eivät pysty itse korjaamaan, ylläpitämään tai joihin heillä ei ole pitkällä aikavälillä varaa, koska siitä ei ole Ukrainalle apua.

Kahl kertoi uutiskanava NBC:n mukaan toimittajille tiedotustilaisuudessa, ettei Yhdysvallat aio antaa Ukrainalle sen kuukausien ajan pyytämiä pitkän kantaman ATACM-ohjuksia.

Kahlin mukaan Ukraina voi muuttaa taistelutilannetta ilman ATACM-ohjuksia. Hän lisäsi, että Yhdysvallat voi mahdollisesti myöhemmin antaa ohjuksia Ukrainalle, mutta nyt ei ole sen aika.

ATACM-ohjuksilla voisi iskeä myös Venäjälle. Kahl sanoi, että Ukraina tekee itse omat ratkaisunsa, mutta Yhdysvallat ei tällä hetkellä aio tukea iskuja Venäjän rajojen sisäpuolelle.

Kahl lisäsi, että vaikka Yhdysvallat ei ole vastannut myöntävästi kaikkiin Ukrainan pyyntöihin, maiden keskinäinen yhteistyö on ”aika hyvää”.