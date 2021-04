Pentti Salmi: Ei mikään takarivin taavi vaan ratkaiseva monsteri

Viimeinen pari uunista ulos, mikä tietää SM-koriksessa sitä, että mestaruuden ratkaisevat finaalissa Kauhajoki ja Salo. PENTTI SALMI

Viiteen vuoteen runkosarjan kärkikaksikosta ainakin toinen on ollut aina loppuottelussa, joten siinäkin suhteessa tilanne on hieman erikoinen kun parhaat hyytyivät. Ei kuitenkaan niin dramaattinen kuin vuonna 1983 jolloin ToPo nousi runkosarjan peräti kuudennelta sijalta mestariksi.

Nyt nähtiin jännittävät välierät, joten draaman kaari on huipentumassa. Ja otsikoihin nousi mies täysin odottamatta, viidettä kauttaan Vilpas Viikingeissä pelaava takamies, 23-vuotias ja 186-senttinen Aatu Kivimäki. Ei hän suinkaan tähänkään saakka ole ollut mikään takarivin taavi, mutta nyt tasonnosto on ollut huikea. Mies on ollut monsteri-luokkaa.

SEAGULSIA vastaan Kivimäki takoi kuudessa matsissa 88 pinnaa keskiarvonaan 14,7 ja tykitti kolmoset 19/31 eli huikealla 61,3 prosentin sihdillä. Mutta kaiken huippu oli ratkaisuottelun kori 0,1 sekuntia ennen loppua. Tie finaalin oli auki.

Eikä Aatu suinkaan vain pisteillä namutellut. Hänhän pisti siinä sivussa herran nuhteeseen myös Seagullsin taitavan takamiehen Kendale McCullumin.

Karkkilan koripalloahjon kasvatti Kivimäki ei ole ainoa sieltä lähtenyt ja siipiensä alle tuulta saanut. Valittiinhan viimeksi koriksen Hall of Fameen samoilta sijoilta oppinsa saanut, takamies hänkin, Klasu Mahlamäki.

VÄLIERÄT olivat hyvin jännittävät ja siinä mielessä hurjan kiinnostavat, mukaan lukien myös toisen otteluparin Karhu-Pyrintö. Mutta jälleen kerran on todettava, että runkosarja ja pudotuspelit ovat kaksi eri maailmaa.

Ensiksi kun pelin panokset kovenevat, niin joukkueiden pelitapa muuttuu. Katoaa hyökkäystyöskentelyn flow-tila, homma menee aivan liian vakavaksi, kaavamaiseksi. Lätkässä vastaavassa tilanteessa usein sanotaankin, että pelaajat puristivat liikaa mailaa.

Siksi playoffeista ei ole syytä odottaa viihdyttävää temppushowta.

Toisekseen pelien tuomitsemistapa muuttuu. Ihan kuin sääntöjä olisi muutettu. On vallalla se käsitys, että annetaan poikien pelata. Varsinkin koriinheittotilanteissa erotuomarit sallivat sääntöjen vastaisia kontakteja, joista pilli soi runkosarjapeleissä. En usko, että näihin kahteen asiaan tulee mitään muutoksia. Koetut vuodet ovat sen osoittaneet.

Mutta katsotaan kuitenkin kuka nostaa Pantteri-patsaan.