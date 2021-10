Pentti Salmi: Henrik ”Henkka” Dettmann on nyt maailmanennätysmies

Se on täällä taas, yleisölle sallittu Korisliiga. PENTTI SALMI

Ja kansa on ihan töpinöissään, olihan iänikuinen Töölön Kisahallikin avauksessa loppuunmyyty. Yksi jos toinen totesi, että jo oli aikakin päästä haistelemaan paikan päälle hikistä, aitoa tunnelmaa, mitä sohvaperunana istuminen ei tuo.

Ja vielä reunamerkintänä sekin, että ottelussa Seagulls-Bisons oli yleisöä enemmän kuin kaksi päivää aikaisemmin HJK:n matsissa futiksen Veikkausliigassa.

Muuten korisavaus on takavuosien varrelta tuttu. Jännityspointti on siinä millaisia amerikanapuja joukkueet ovat onkineet riveihinsä.

Uutta ukkoa tulee aina syksyllä riviin tukka suorana.

Vaihtuvuus on siirtorintamalla kuitenkin ollut jo vuosikausia liian suuri. Uutta ukkoa tulee aina syksyllä riviin tukka suorana. Viime kaudella Korisliigassa pelasi 61 ulkomaalaista. Tämän kauden alkaessa heistä vain vaivaiset kolme jatkaa Suomessa.

Herää siis kysymys, opimmeko edes tuntemaan ennen kevättä nämä uudet tuntemattomat palkkasoturit, Mr. Nobodyt. Merkittävintä kuitenkin asiassa on se, ettei joukkueurheilun menestyksen rakentaminen tapahdu hetkessä. Nyt liigajengit joutuvat taas kerran aloittamaan lähtöruudusta alkumetreillä hapuillen.

Seuroille tämän vaihtuvuuden takana on verokikkailu, koska ensimmäisellä kaudella ulkomaalaispelaajasta päästään kuin koira veräjästä, toisella ei enää.

Oma lukunsa on tietysti sitten vielä maitojuna. Siihen on ainakin tänä syksynä tyrkyllä ensimmäisenä Seagullsin Devin Thomas, joka ei ole mestariehdokkaalle mikään vahvistus. Eikä Thomas ole suinkaan viimeinen lähtijä.

Jos tämä pelaajaruletti on jokasyksyistä kamaa, niin on korisparketin tuntumassa jotain merkittävästi pysyvääkin. Tiesittekö nimittäin sitä, että valmentaja Henrik ”Henkka” Dettmann on nyt maailmanennätysmies!

Ensi kuussa MM-karsintoihin valmistautuvan Susijengin koutsi Dettmann kun on ollut yhtä soittoa maajoukkueiden päävalmentajana 28 vuotta, niistä 23 vuotta Suomen ja 5 vuotta Saksan peräsimessä.

Edellinen valmentajarekordi oli Espanjan maajoukkuetta 27 vuotta (1965-92) luotsanneen Antonio Diaz Miguelin nimissä. Uudelle ennätysmiehelle on sukanvarteen jäänyt meriittinä Saksan ajoilta MM-pronssi ja kotosuomesta Susijengin paluu Euroopan eliittiin.