Pentti Salmi: Susijengi säkitti itsensä suomalaisen palloiluhistorian etusivulle

Viikonvaihteessa Susijengi järjesti koripalloilun MM-karsinnoissa shokeeraavan session. Jopa sellaisen, että sillä kirjauduttiin suomalaisen palloiluhistorian etusivulle. Pentti Salmi

Koskaan aikaisemmin ei näet missään pallopelissä arvokisojen karsinnoissa Suomi ole voittanut puolustavaa Euroopan mestaria ja olympianelosta sekä kotona että vieraissa. Nyt se tapahtui Slovenian kaatuessa.

Voitot eivät olleet onnenkauppaa, vaan ansaittuja puristuksia.

MEHÄN tiedämme mikä Sasu Salin on miehiään, vuorenvarma pommittaja kolmosrajan takaa. Nytkin kahdessa matsissa kolkit supertarkkuudella 11/19. Sasun kaukoheittovoiman salaisuus on siinä, että hän pystyy ottamaan tasapainon ahtaassakin tilassa ja itse heitto on salamannopea. Torju nyt siinä tätä suoritusta.

Mutta Salinin lisäksi muitakin tarvittiin huippusaavutuksen saamiseksi. Erikoisesti vielä nuorina lupauksina pidettävät Mikael Jantunen ja Elias Valtonen osoittivat mille tasolle he ovat jo nousseet. Kumpikin näytti myös sen, että he pystyvät tekemään korin läheisyydessä, vaikka eivät mitään korstoja olekaan, hienoja ratkaisuja nopeudella ja oikea-aikaisuudella.

Etukäteen oli melkein pupu pöksyssä kun saatiin kuulla, että ykköstakamiehet Edon Maxhuni ja Petteri Koponen eivät ole Sloveniaa vastaan mukana koronatartunnan vuoksi. Mutta mitä vielä. Takakenttä toimi mallikkaasti ilman heitäkin.

17-vuotias Miro Little on lupausten lupaus, ja jo viisi vuotta Susijengissä näkymättömää roolia vetänyt Ilari Seppälä iski nyt itsensä eliittiin. Tulihan Ilarille vieläkin muutama perinteinen lapsus, mutta tasonnosto oli niin merkittävä, että paikka edustustasolla on nyt jo varmistettu ensi syksyn EM-kisoihinkin.

SUOMI johtaa nyt MM-karsintalohkoaan. Kun seuraava peli-ikkuna avautuu kesäkuussa ja Ruotsi tulee kylään Espooseen, niin vuorenvarmaa on, että mökki on silloin täynnä, loppuunmyyty viimeistä istuinta myöten.

Suomi on kasvattanut uuden korissukupolven. Siksi Susijengin vetovoimaisuus säilyy jatkossakin.