Pentti Salmi: Taitoero kampesi tahtotilan finaaleissa

Korisliiga on nyt maalissa. Pentti Salmi

Kauden paras joukkue Karhu Kauhajoelta vei ansaitusti, ja odotetusti, Pantteripatsaan taas vuodeksi lakeuksille näytille.

Finaalivastustajan Salon Vilppaan tahtotila oli kyllä tapissa, mutta tässä kävi niin kuin useimmiten palloilussa tapahtuu, taitoero ratkaisi. Karhu oli yksinkertaisempi parempi. Loppuottelujen kruununa olivat Cameron Jonesin huikeat esitykset joten oli luonnollista, että hänet valittiin finaalien MVP:ksi.

Mutta eihän viiden hyvän ulkomaalaisvahvistuksen Karhu yhden miehen varassa ollut, koko rosteri kotimaisia myöten pelasi hienoa joukkuepeliä.

Ensi kausi tuo lisää haasteita, päästään eroon jumppasaliympyröistä uudelle upealle kotiareenalle, jossa myös Europelit odottavat. Koska oletan, että pelaajahankinnoissa ei säästellä, niin paljon on luvassa ensi syksynä.

VALMENNUKSELLISESTI Karhu on hyvässä formissa, Janne Koskimiehen johtama staffi on tehnyt hyvää työtä ja otteluaikainen pelinjohtaminen on pelkkää priimaa.

Kauhajoella ovat siis hommat hanskassa.

Kuinka sitten muut Korisliigan joukkueet lähtevät ensi kauteen. Yksi kysymysmerkki on ollut sarjanousija Tapiolan Honka, hakeeko se sarjapaikkaa vai ei. Torstaina seuran hallitus ilmoitti, että hakee, joten se asia on klaari. Näin pudonneen Loimaan haaveet liigasta sittenkin kariutuvat.

Eikä paikasta kieltäytyminenkään mikään uusi juttu olisi. Esimerkiksi minun seurani HKT kieltäytyi SM-sarjapaikasta 1976 terveissä sielun ja ruumiin voimissa ilman taloudellista konkurssia.

Ruohonjuuritasolla jatkanut Kisis on rohmunnut sen jälkeen ikämiessarjoissa peräti 65 SM-kultaa! Tämänkin kauden saldo on neljä Suomen mestaruutta. Ja näiden mestaruuksien veturi, aikanaan 132 maaottelua pelannut Pertti Laanti toteaakin sarkastisesti:

”Kisiksen suurin sponsori pitäisi olla ilman muuta Kela, sillä sairasjonot eivät lisäänny meidän veteraanien pitäessä kunnostaan huolta.”