Perintöverosta syntyi erikoinen näytelmä valtiovarainvaliokunnassa: Harakka: ”Tämä on demokratian pilkkaa”

Perintö- ja lahjaverosta luopumista vaativaa kansalaisaloitetta käsiteltiin tänään eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa.

– Perintöveron poistaminen olisi 1. kansalaisaloite (johon eduskunnalla toimivaltaa) jonka eduskunta sivuuttaisi ilman mietintöä. Mitä hallituspuolueet pelkäävät? Totuuden paljastumista: kukaan ei oikeasti kannata perintöveron poistoa? Kok, kepu haluavat vaaleissa ajaa 2 rattailla, SDP:n valtiovarainvastaava Timo Harakka kirjoitti tuoreeltaan Twitterissä.

Harakan käsityksen mukaan kyseessä on ensimmäinen kansalaisaloite, johon eduskunnalla on toimivaltaa ja joka ei saa mietintöä.

– Valiokunta päätti hallituspuolueiden äänin 12–9 olla tekemättä mietintöä, Harakka hämmästelee Demokraatille.

Hän varoittaa, että tästä voi tulla ennakkotapaus ja on huolissaan siitä, miten kansalaisten aloitteisiin jatkossa suhtaudutaan.

– Kansalaisaloitetta ei voi politisoida. Tämä on demokratian pilkkaa, Harakka sanoo.

– Kansalaisaloitteen perusperiaate on nyt haudattu. Jos hallitus evää mietinnön itselleen kiusallisesta esityksestä, se ottaa itselleen sen vallan jota kansalaisaloitteella oli tarkoitus jakaa! Kuultiin asiantuntijat, aikaa olisi ollut. Kok ja kepu vievät uskon demokratiaan, Harakka jatkaa Twitterissä.

Harakan mukaan hallituspuolueiden toimesta ei esitetty mitään varsinaisia perusteluita sille, miksei mietintöä tehdä.

– Oli vaan todettu, että tähän ei ole aihetta. Kun taas me (oppositio)puolueet, jotka vastustamme itse aloitetta, olimme sitä mieltä, että se olisi ansainnut kyllä, kuten kaikki muutkin aloitteet, asiallisen käsittelyn ja mietinnön eduskunnassa – varsinkin, kun meillä valiokunnan verojaostossa oli jo kolme asiantuntijakuulemista aiheesta, Harakka toteaa.

”Olisivat joutuneet todennäköisesti ottamaan aivan aikuisten oikeasti kantaa eduskunnan salissa perintöveron puolesta.”

Esimerkiksi SDP ei siis perintöveron poistoa kannata, mutta pitää siis Harakan mukaan tärkeänä, että kansalaisaloitteet saavat tasavertaisen kohtelun.

Harakka ihmettelee erityisesti kokoomuksen kansanedustajan Timo Heinosen toimintaa ja kuvaa häntä tässä asiassa ”mielenkiintoiseksi tapaukseksi”.

– Hänhän allekirjoitti tämän kansalaisaloitteen ja somessa kehui, miten tärkeä se on ja kehotti muitakin allekirjoittamaan. Lähetekeskustelussa hän sanoi kannattavansa kansalaisaloitetta. Ja nyt ei pitänytkään sitä niin tärkeänä, että se ansaitsisi mietinnön itse valiokunnassa. Kysyin tätä asiaa häneltä siellä, mutta hän joka on yleensä puhelias mies, ei nyt joutanut vastaamaan kysymykseeni.

– Nyt hallituspuolueet yrittävät selittää, että ne jotka olisivat halunneet mietinnön kannattavat perintöveron kumoamista. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, koska me kaikki vastustamme perintöveron kumoamista. Mutta vastustamme sitä, että hallitus valikoi, mitkä kansalaisaloiteet saavat mietintökäsittelyn ja mitkä eivät. Se on täysin tämän kansalaislaki-ajattelun vastaista. Riippumatta siitä, miten poliittisesti kiusallinen asia on, tämä pitää käsitellä.

– Syy ymmärtääkseni sille, miksi kokoomus ja keskusta eivät tätä halunneet, on se, että Heinosen tavoin he ovat samaan aikaan puoluekokouksessa todenneet, että perintöverosta luopuminen ei ole ajankohtaista. Mutta silti monille äänestäjille he sitten sanovat, että ajan myötä joskus he sitten tavoittelevat sen poistoa. Nyt he olisivat joutuneet todennäköisesti ottamaan aivan aikuisten oikeasti kantaa eduskunnan salissa perintöveron puolesta. Ja annas olla, jos RKP olisi esimerkiksi esittänyt toisen vaihtoehdon, niin heiltä olisi mennyt oikeus ja lupa jatkaa kaksilla rattailla ajamista, Timo Harakka päättää.