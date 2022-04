Perkkaan kappeli on tuhoutumassa täysin tulipalossa – ”Onko se tuhopolttoa vai joku muu syy sitten, sitä ei osata tässä vaiheessa arvioida”

Espoon Leppävaarassa Perkkaan kappeli palaa ja on näillä näkymin tuhoutumassa täysin. Vielä ei ole varmuudella tiedossa, onko palo sytytetty tahallaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Päivystävä päällikkö Clas Tallberg Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta kertoi kuuden jälkeen aamulla STT:lle, että kappelin koko kattorakenteet ovat edelleen tulessa.

- Niitä puretaan nyt koneellisesti tuollaisella purkukouralla. Varmaan aamupäivään asti sammutustyöt jatkuvat, Tallberg sanoi.

Hän arvioi, että rakennus tuhoutuu täysin. Tallbergin mukaan palo on syttynyt rakennuksen ulkopuolelta.

- Onko se tuhopolttoa vai joku muu syy sitten, sitä ei osata tässä vaiheessa arvioida.

Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta hieman ennen puoli neljää yöllä. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle kappelin koko ulkoseinä paloi jo, ja palo oli levinnyt kattorakenteisiin. Kappeli oli palon syttymishetkellä tyhjillään, eikä kukaan ole loukkaantunut palossa.

Palo ei ole levinnyt kappelin kanssa samalla tontilla olevaan Perkkaan seurakuntataloon. Kappeli ja seurakuntatalo sijaitsevat aivan Kehä I:n vieressä.

Espoon seurakuntayhtymän mukaan Perkkaan kappeli on Espoon toiseksi vanhin kirkkorakennus keskiaikaisen Espoon tuomiokirkon jälkeen. Kappeli on valmistunut vuonna 1929 ja peruskorjattu täysin vuonna 2014.

Kappelissa on pidetty jumalanpalveluksia ja siellä on kokoontunut erilaisia ryhmiä. Se on ollut myös suosittu perhejuhlien pitopaikka.