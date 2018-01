”Persläpimaat” oli YK:lle liikaa – Trumpin kommentti järkyttävä ja häpeällinen

Saksassa kristillisdemokraatit ja sosialidemokraatit ovat neuvotelleet mahdollisesta uudesta koalitiohallituksesta vuorokauden ympäri.

Tunnustelukierroksen viimeinen rypistys alkoi eilen aamulla yhdeksältä Suomen aikaa, eikä tulosta ole vieläkään saavutettu.

Liittokansleri Angela Merkel arvioi eilen keskustelujen alkaessa, että niin sanotun suuren koalition hallitusyhteistyön edessä on vielä suuria esteitä, jotka on raivattava pois tieltä. Merkel on yön läpi venyvien neuvottelujen veteraani, sillä hän on ollut mukana pitkissä väännöissä esimerkiksi Kreikan velkajärjestelyistä ja Ukrainan rauhanneuvotteluista. 24 tunnin maratonneuvottelu alkaa olla pitkä Merkelillekin.

Paine hallitusratkaisun löytymiseksi on tällä hetkellä kova. Saksa on ollut ilman uutta hallitusta syyskuun vaaleista asti, sillä toimivaa kokoonpanoa ei ole onnistuttu vielä muodostamaan.

Demarit edelleen epäluuloisia

Sosialidemokraatit suostuivat hallitustunnusteluihin loppuvuodesta sen jälkeen, kun kristillisdemokraattien, vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n tunnustelut epäonnistuivat.

Syksyn vaalitulokseensa pettyneet demarit olivat alun perin ilmoittaneet aikovansa oppositioon, ja puolueen sisällä onkin edelleen epäluuloja hallitusvastuuta kohtaan. Jos hallitustunnusteluissa saavutetaan sopu, tulos voi vielä romuttua siihen, että demarit eivät hyväksy keskustelujen tulosta puoluekokouksessaan. Esimerkiksi puolueen nuorisojärjestön johtaja Kevin Kuehnert on pitänyt kovaa ääntä hallitusyhteistyötä vastaan.

Merkelin asema vaakalaudalla

Suuri koalitio merkitsisi vanhan hallituskokoonpanon jatkoa. Focus-lehden julkaiseman kyselyn mukaan vain 30 prosenttia saksalaisista tukee suuren koalition jatkoa, kun taas 34 prosenttia kannattaa uusia vaaleja.

Ongelmat hallituksen muodostamisessa ovat nakertaneet myös Saksan kärkipoliitikkojen suosiota. Esimerkiksi Handelsblatt-lehden kyselyn mukaan 56 prosenttia vastaajista uskoo, että Merkel ei pysy vallassa tulevan neljännen kautensa loppuun asti.

Duisburg-Essenin yliopiston professori Karl-Rudolf Korte arvioi, että hallitustunnustelujen onnistumisessa on pelissä paitsi Merkelin uran kohtalo, myös demarijohtaja Martin Schulzin ja kristillisdemokraattien baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n johtajan Horst Seehoferin asema.

– Neuvotteluissa ei ole kyse pelkästään hallituskoalitiosta, vaan myös heidän uristaan. Jos koalitiota ei synny, se voisi tietää loppua kaikille kolmelle, Korte kommentoi ZDF-kanavalle.

STT-AFP, Berliini