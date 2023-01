Perun pääkaupunkiin julistettiin 30 päivän poikkeustila mielenosoitusten vuoksi

Etelä-Amerikassa Perussa pääkaupunki Limaan ja kolmelle muulle alueelle on julistettu 30 päivän poikkeustila.

Poikkeustilan myötä tiettyjen perusoikeuksien, kuten kokoontumisvapauden rajoittaminen, on mahdollista.

Mielenosoitukset maan presidentti Dina Boluartea vastaan ovat jatkuneet jo viikkoja.

Ajoittain mielenosoitukset ovat yltyneet väkivaltaisiksi. Yli 40 ihmisen tiedetään kuolleen ja satojen loukkaantuneen mielenosoittajien ja turvajoukkojen yhteenotoissa. Syrjäytetyn presidentin Pedro Castillon tukijat ovat osoittaneet mieltään ja tukkineet teitä joulukuusta asti vaatien uusia vaaleja ja Boluarten eroa.

Perun poliittinen tilanne on ollut erittäin epävakaa viime vuosina. Boluarte on maan kuudes presidentti viiden vuoden aikana. Boluarte on vakuuttanut, ettei hän ole eroamassa.