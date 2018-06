Perusopetuksen arviointiin luvataan selkeyttä – SDP:n Eloranta oli jättänyt kirjallisen kysymyksen: ”Arvioinnin on havaittu riippuvan myös oppilaan sukupuolesta”

Opetushallitus alkaa valmistella perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerejä useammalle eri arvosanalle. Tarkempien kriteerien avulla pyritään lisäämään arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta.

Opetushallitus määrittelee päättöarvioinnille täsmällisemmät ja kansallisesti velvoittavat kriteerit kevääseen 2020 mennessä, jolloin päättöarviointi tehdään ensimmäisen kerran uusien perusopetuksen opetussuunnitelmien mukaan. Samalla arvioidaan, tulisiko myös toiselle ja kuudennelle luokalle laatia tarkemmat arviointikriteerit.

Nykyisissä opetussuunnitelman perusteissa on määritelty, mitä oppilaan tulee osata, jotta hän saa päättötodistukseen arvosanan 8. Myös tämän ylittävälle ja alittavalle osaamiselle on laadittu kuvaukset. Osana opetussuunnitelmauudistuksen seurantaa Opetushallitus on todennut, että kuntien ja koulujen arviointikäytännöissä ja periaatteissa on niin merkittäviä eroja, että päättöarvioinnista on tarpeen linjata tarkemmin. Myös eri tutkimuksissa on käynyt ilmi, että oppilaan päättöarvosana ja oppimistulosten arvioinneissa osoittama osaaminen voivat poiketa toisistaan jopa huomattavasti. Lisäksi opettajat ovat tuoneet voimakkaasti esiin, että arvosanalle 5 tulisi määritellä kriteerit.

Opetushallitus alkaa valmistella tarkennuksia arviointiin välittömästi. Kriteerit valmistellaan yhteistyössä kuntien ja koulujen kanssa. Joissakin kunnissa on jo laadittu paikallisia arviointikriteereitä ja työkaluja. Paikallista osaamista ja tehtyjä kriteeristöjä tullaan hyödyntämään kansallisten kriteerin määrittelyssä.

Kriteerien laadinnassa tehdään myös yhteistyötä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen asiantuntijoiden ja eri yliopistojen tutkijoiden kanssa.

”Mitä kovatasoisempi koulu on, sitä tiukemmin perustein numeroita annetaan.”

Perusopetuksen arviointi on puhuttanut viime aikoinan. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta kiinnitti arviointikriteereihin huomiota viime viikon perjantain tiedotteessaan.

– Yksi selkeä parannuskohde perusopetuksessa on arvosanat ja ennen kaikkea niiden kriteerit, jotka näyttävät vaihtelevan huolestuttavan paljon, Eloranta totesi.

– Perusopetuksen päättövaiheen arvosanojen on useissa tutkimuksissa todettu toimivan huonosti jatko-opintoihin valikoiduttaessa. Aihe on ollut myös julkisuudessa, viimeksi Helsingin Sanomissa. Arviointikäytänteissä voi olla suuria eroja koulujen välillä ja jopa koulujen sisällä. Tutkimuksissa on havaittu, että joka neljännessä koulussa yhteiskuntaopin arvosana voi vaihdella yhdellä ylös- tai alaspäin suhteessa valtakunnalliseen osaamistasoon. Täten eri oppilaiden arvosana voi olla 9, 8 tai 7, vaikka kaikki olisivat osaamiseltaan kasin tasoisia. Joka neljännessä koulussa numerot heittelevät vähän vähemmän, noin puolikkaan arvosanan ylös- tai alaspäin. Tutkimuksissa on havaittu saman pätevän myös muissa aineissa, hän jatkoi.

Eloranta totesi, että aineistoista pystytään päättelemään myös se, mistä arvosanojen heittely pääosin johtuu: mitä kovatasoisempi koulu on, sitä tiukemmin perustein numeroita annetaan. Arvioinnin on havaittu riippuvan myös oppilaan sukupuolesta. Äidinkielessä tytöt saattavat saada osaamiseensa nähden heikompia numeroita kuin pojat, matematiikassa päinvastoin.

– Tällä hetkellä opetussuunnitelmassa määritellään vain se, mitä kussakin oppiaineessa pitää osata saadakseen todistukseen arvosanan kahdeksan. Opettajat tuntuvat kuitenkin kaipaavan kriteerejä myös muille arvosanoille, ainakin arvosanalle viisi, jolloin olisi tiedossa se, mitä pitää osata päästäkseen hyväksytysti seuraavalle luokalle. Tämä olisi ainakin osaratkaisu myös siihen ongelmaan, että peruskoulun voi läpäistä, vaikka ei osaa lukea siten, että ymmärtäisi lukemaansa, Eloranta kertoi tiedotteessaan.

Eloranta on jättänyt asiasta myös kirjallisen kysymyksen 31.5. hallitukselle.