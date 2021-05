Perussuomalainen käsitys demokratiasta: Kun omasta moposta loppuu bensa, suljetaan koko tie

Opposition suurin ryhmä, gallupjohtaja perussuomalaiset on vetäissyt poliittisten temppujen hatustaan jarrutuskeskustelun. Simo Alastalo Demokraatti

Taustalla on perussuomalaisten näkemys EU:n 750 miljardin elpymispaketista, jonka eduskunta tulee hyväksymään 2/3:n enemmistöllä. Puolue vastustaa pakettia ja tietää edustavansa häviävää kantaa.

Reilun, demokratian pelisääntöjen mukaisen tappion sijaan puolue siirtää äänestystä toistamalla loputtomasti itseään öisissä maratonistunnoissa. Laki antaa kansanedustajille tähän mahdollisuuden. He saavat puhua niin paljon kuin lystäävät mutta yleensä ymmärtävät lopettaa, että päätöksiä saadaan tehtyä.

Itsenäisyyden aikana on nähty muutama merkittävämpi jarrutuskeskustelu, joista viimeisin järjestettiin EU:hun liittymisen alla vuonna 1994. Tuolloin öisissä täysistunnoissa puhui muun muassa keskustan Paavo Väyrynen.

Taas on aiheena EU. Yön turvin perussuomalaiset on yrittänyt pöydätä paketin käsittelyn ensi syksyyn ja ottaa jäsenmaiden kantoja odottelevan EU:n panttivangikseen.

Jos en minä, ei kukaan muukaan. Siinä on perussuomalaisten käsitys demokratiasta. Kun omasta moposta loppuu bensa, suljetaan koko tie.

Yhdysvalloissa jarrutuskeskusteluja kutsutaan nimellä filibuster. Jarru on ollut historiallisesti käytössä erityisesti tasa-arvoasioista päätettäessä. Kahvasta ovat vetäneet yhdenvertaisuuden vastustajat. Viime aikoina jarrulla ovat asioineet enimmäkseen republikaanit. Filibusterista on haluttu eroon, mutta toistaiseksi päätöksenteon itsetarkoituksellista jarruttamista ei ole Yhdysvalloissa estetty.

Jarrusta tullaan luultavasti keskustelemaan myös meillä, kun perussuomalaisten show on jossakin vaiheessa ohi.

”Kuka haluaa yhteistyöhön puolueen kanssa, joka on valmis mihin tahansa omien päämääriensä toteuttamiseksi?”

Perussuomalaisten gallupjohto on niukka. Poliittinen kannatus on myös lajina herkkä. Puolueen räyhäkkäämmät äänestäjät saattavat katsella eduskunnan teatteria mielellään. Yli 20 prosentin osuuteen mahtuu myös maltillisempia suomalaisia. Ilman heitä vaalien voittaminen on mahdotonta. Mitä perussuomalaisia harkitsevat liikkuvat äänestäjät ajattelevat puolueesta, joka käyttäytyy kuin uhmakas pikkulapsi ja halventaa demokratian instituutioita?

Varapuhemies Juho Eerola (ps.) on suoraan myöntänyt pyrkineensä estämään eduskunnan päätöksenteon. Eerola olisi hyväksynyt elpymispaketin pöytäämisen ensi syksyyn, jos puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) ei olisi tullut väliin. Eerola on nyt hyllyllä asian käsittelystä.

Eduskuntavaalien alla puolueet pohtivat myös tulevia yhteistyökuvioita. Perussuomalaiset on toistaiseksi ollut hallituksessa kerran. Seurauksena oli kannatusromahdus ja hajoaminen. Tuhkasta noustiin, mutta onko mitään opittu?

Kuka haluaa yhteistyöhön puolueen kanssa, joka on valmis mihin tahansa omien päämääriensä toteuttamiseksi? Miten tällaisen porukan kanssa voi sopia mistään?