Perussuomalaiset haluaa työntekijöitä mieluiten EU-alueelta – ministeriöstä viesti: ”Me emme voi viedä muista maista työvoimaa, jota he itse tarvitsevat”

Työllisyyskehitys kääntyy loppuvuoden aikana hetkellisesti laskuun palaten jälleen myönteiseksi vuoden 2024 aikana. Tulokset käyvät ilmi tänään julkistetusta työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteesta. Rane Aunimo Demokraatti

– Hyvällä tasolla pysyttelevä työllisyys pitää talouden taantuman loitolla. Ulkomaalaistaustaisten sekä vanhimpien työvoimaan kuuluvien ikäryhmien kasvussa oleva työllisyys on kauan kaivattu kohennus Suomen työmarkkinoilla, sanoi alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä työmarkkinaennusteen julkistuksessa.

Voimakas nettomaahanmuutto on lisännyt työvoiman tarjontaa viime vuosina. Varsin suuri yksimielisyys vallitsee siitä, että Suomi tarvitsee tulevina vuosina lisää työperäistä maahanmuuttoa.

Mutta mitkä ovat ne konkreettiset keinot, joilla osaavaa työvoimaa saadaan kylmään ja kaukaiseen pohjoiseen ja vielä aloille, joissa tarve on huutavin?

– Tietysti pitää huolehtia siitä, että Suomi on houkutteleva maa. Me kilpailemme osaavasta työvoimasta monien muiden länsimaiden kanssa, ja se että nyt ollaan tehty esimerkiksi kahdenvälisiä sopimuksia muutamien maiden kanssa, niin meidän pitää tietysti löytää vielä monia muitakin maita, josta me pystyisimme tuottamaan kestävästi ja eettisesti kansainvälistä työvoimaa Suomeen, erityisasiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriössä työskentelevä Minna Yli-Kännö vastasi Demokraatille tiedotustilaisuudessa.

On hyvä tiedostaa se tosiasia, että koko EU-alueella tullaan jatkossa tarvitsemaan väestörakenteen muutoksen takia nettomaahanmuuttoa EU:n ulkopuolelta.

Säätytalolle hallitusta muodostamaan kokoontuneista puolueista perussuomalaiset on suhtautunut maahanmuuton lisäämiseen penseästi. Puolue katsoi esimerkiksi vastauksessaan hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin, että työntekijäammatteihin Suomen rajojen ulkopuolelta tulee ensisijaisesti rekrytoida työntekijöitä EU:n sisämarkkinoilta.

Puolue ehdotti, että kohdennettuja rekrytointikampanjoita esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle voitaisiin suunnata Etelä-Euroopan maihin, joissa on korkea nuorisotyöttömyys.

Yli-Kännö pohtii rekrytoinnin kysymyksiä mielenkiintoisesti tästäkin näkökulmasta, kun hän puhuu työvoiman saamisen eettisyydestä. Hän ei puhunut suoraan perussuomalaisten ehdotuksesta, mutta sivuaa sitä.

– Kyse on siitä, että me emme voi viedä muista maista työvoimaa, jota he itse tarvitsevat. Esimerkiksi Euroopan sisäisen työvoiman siirtäminen on ehkä enemmän nollasummapeliä. Jokaisessa Euroopan maassa on kova pula esimerkiksi sote-alan työntekijöistä ja silloin ei ole välttämättä eettisesti kestävää houkutella Euroopan sisällä työntekijöitä Suomeen tai Suomen sisällä, että kunnat, ely-alueet tai muut alueet alkavat kilpailla keskenään työvoimasta, sekään ei ole kestävää. Kyllä meidän täytyy nähdä aika kauaskin ja löytää uusia maita.

Yli-Kännö muistuttaa, että Suomen pitää olla houkutteleva maa esimerkiksi Saksan, Britannian ja Ranskan rinnalla.

Erityisasiantuntija Erno Mähönen muistutti puolestaan, että nettomaahanmuutto Suomeen oli viime vuonna 35 000, kun se on ollut aiemmin noin 15 000.

– Se, että onko meidän nettomaahanmuutto tulevina vuosina 15 000 vai 35 000, se on hyvin ratkaiseva tekijä sen kannalta, mikä meidän työllisten määrä tulee olemaan kymmenen vuoden päästä.

– Isosta kuvasta on hyvä muistaa ja tiedostaa se tosiasia, että koko EU-alueella tullaan jatkossa tarvitsemaan väestörakenteen muutoksen takia nettomaahanmuuttoa EU:n ulkopuolelta.